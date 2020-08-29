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https://ria.ru/20200829/singl-1576414972.html
Blackpink и Селена Гомес выпустили совместный сингл Ice Cream
Участницы южнокорейской группы Blackpink и американская певица Селена Гомес представили в Сети совместный трек Ice Cream и опубликовали на YouTube клип на него. РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T07:30
2020-08-29T07:30
культура
селена гомес
музыка
новости культуры
youtube
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<strong>МОСКВА, 29 авг – РИА Новости</strong>. Участницы южнокорейской группы Blackpink и американская певица Селена Гомес представили в Сети совместный трек Ice Cream и опубликовали на YouTube клип на него. В ролике исполнительницы играют в теннис, съезжают с огромной надувной горки в виде вафельного рожка и даже угощают мороженым капибару. Параллельно они обращаются к какому-то вымышленному парню и рассказывают, как растопить их холодные сердца. Это второй сингл с грядущего дебютного альбома Blackpink после How You Like That. Известно, что пластинка, состоящая из десяти треков, будет выпущена 2 октября. Ранее Blackpink приняли участие в создании трека Леди Гаги "Sour Candy", который вошел в шестой студийный альбом обладательницы премии "Оскар" Chromatica.Что касается Селены Гомес, то Ice Cream – это ее первая песня с тех пор, как в начале этого года она записала с Тревором Дэниелом трек Past life, а также выпустила свой третий студийный альбом Rare.
https://ria.ru/20200715/1574369788.html
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селена гомес, музыка, новости культуры, youtube

Blackpink и Селена Гомес выпустили совместный сингл Ice Cream

07:30 29.08.2020
3851
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Участницы южнокорейской группы Blackpink и американская певица Селена Гомес представили в Сети совместный трек Ice Cream и опубликовали на YouTube клип на него.
В ролике исполнительницы играют в теннис, съезжают с огромной надувной горки в виде вафельного рожка и даже угощают мороженым капибару. Параллельно они обращаются к какому-то вымышленному парню и рассказывают, как растопить их холодные сердца.
Это второй сингл с грядущего дебютного альбома Blackpink после How You Like That. Известно, что пластинка, состоящая из десяти треков, будет выпущена 2 октября.
Ранее Blackpink приняли участие в создании трека Леди Гаги "Sour Candy", который вошел в шестой студийный альбом обладательницы премии "Оскар" Chromatica.
Что касается Селены Гомес, то Ice Cream – это ее первая песня с тех пор, как в начале этого года она записала с Тревором Дэниелом трек Past life, а также выпустила свой третий студийный альбом Rare.
Trevor Daniel, Selena Gomez - Past Life
15 июля, 13:10Культура
Селена Гомес и Тревор Дэниел представили клип на трек "Past life"
510106
КультураСелена ГомесМузыкаНовости культурыYouTube
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