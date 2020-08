https://ria.ru/20200829/singl-1576414972.html

Blackpink и Селена Гомес выпустили совместный сингл Ice Cream

Участницы южнокорейской группы Blackpink и американская певица Селена Гомес представили в Сети совместный трек Ice Cream и опубликовали на YouTube клип на него. РИА Новости, 29.08.2020

<strong>МОСКВА, 29 авг – РИА Новости</strong>. Участницы южнокорейской группы Blackpink и американская певица Селена Гомес представили в Сети совместный трек Ice Cream и опубликовали на YouTube клип на него. В ролике исполнительницы играют в теннис, съезжают с огромной надувной горки в виде вафельного рожка и даже угощают мороженым капибару. Параллельно они обращаются к какому-то вымышленному парню и рассказывают, как растопить их холодные сердца. Это второй сингл с грядущего дебютного альбома Blackpink после How You Like That. Известно, что пластинка, состоящая из десяти треков, будет выпущена 2 октября. Ранее Blackpink приняли участие в создании трека Леди Гаги "Sour Candy", который вошел в шестой студийный альбом обладательницы премии "Оскар" Chromatica.Что касается Селены Гомес, то Ice Cream – это ее первая песня с тех пор, как в начале этого года она записала с Тревором Дэниелом трек Past life, а также выпустила свой третий студийный альбом Rare.

