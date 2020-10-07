https://ria.ru/20201007/biznes-1578607272.html

В Кремле оценили необходимость новых мер поддержки бизнеса

Кремль пока не считает необходимым вводить новые меры поддержки бизнеса, весенний пакет был запущен на фоне остановки экономики, сейчас все отрасли работают,... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T13:20

2020-10-07T13:20

2020-10-07T13:20

россия

владимир колычев

дмитрий песков

экономика

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Кремль пока не считает необходимым вводить новые меры поддержки бизнеса, весенний пакет был запущен на фоне остановки экономики, сейчас все отрасли работают, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>.Общая стоимость мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса и смягчением экономических последствий от введенных ограничений, оценивается в сумму порядка 4 триллиона рублей, говорил летом замминистра финансов <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Kolychev" target="_blank">Владимир Колычев</a>. Основной фокус бюджетных мер, отмечал он, был сделан на нескольких направлениях: укрепление системы здравоохранения, поддержка граждан и бизнеса, балансирование региональных бюджетов.

https://ria.ru/20201006/samozanyatye-1578352388.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир колычев, дмитрий песков, экономика