В Кремле оценили необходимость новых мер поддержки бизнеса
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Кремль пока не считает необходимым вводить новые меры поддержки бизнеса, весенний пакет был запущен на фоне остановки экономики, сейчас все отрасли работают, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, сейчас ситуация иная. Меры поддержки были связаны с остановкой фактически экономики. В настоящий момент экономика функционирует, все отрасли работают, поэтому ситуация иная. Но, конечно же, она очень тщательно мониторится", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, видят ли в Кремле необходимость новых мер поддержки бизнеса и экономики.
Общая стоимость мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса и смягчением экономических последствий от введенных ограничений, оценивается в сумму порядка 4 триллиона рублей, говорил летом замминистра финансов Владимир Колычев. Основной фокус бюджетных мер, отмечал он, был сделан на нескольких направлениях: укрепление системы здравоохранения, поддержка граждан и бизнеса, балансирование региональных бюджетов.