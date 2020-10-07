Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201007/biznes-1578607272.html
В Кремле оценили необходимость новых мер поддержки бизнеса
Кремль пока не считает необходимым вводить новые меры поддержки бизнеса, весенний пакет был запущен на фоне остановки экономики, сейчас все отрасли работают,... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T13:20
2020-10-07T13:20
россия
владимир колычев
дмитрий песков
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/153351/49/1533514942_0:256:3185:2048_1400x0_80_0_0_5057ed89c66cd0f105baa05c964611c0.jpg
<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Кремль пока не считает необходимым вводить новые меры поддержки бизнеса, весенний пакет был запущен на фоне остановки экономики, сейчас все отрасли работают, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>.Общая стоимость мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса и смягчением экономических последствий от введенных ограничений, оценивается в сумму порядка 4 триллиона рублей, говорил летом замминистра финансов <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Kolychev" target="_blank">Владимир Колычев</a>. Основной фокус бюджетных мер, отмечал он, был сделан на нескольких направлениях: укрепление системы здравоохранения, поддержка граждан и бизнеса, балансирование региональных бюджетов.
https://ria.ru/20201006/samozanyatye-1578352388.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/153351/49/1533514942_375:0:3106:2048_1400x0_80_0_0_f6bc7a1ce14250aba54debce61caaf75.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир колычев, дмитрий песков, экономика

В Кремле оценили необходимость новых мер поддержки бизнеса

13:20 07.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества
Дмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Кремль пока не считает необходимым вводить новые меры поддержки бизнеса, весенний пакет был запущен на фоне остановки экономики, сейчас все отрасли работают, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, сейчас ситуация иная. Меры поддержки были связаны с остановкой фактически экономики. В настоящий момент экономика функционирует, все отрасли работают, поэтому ситуация иная. Но, конечно же, она очень тщательно мониторится", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, видят ли в Кремле необходимость новых мер поддержки бизнеса и экономики.

Общая стоимость мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса и смягчением экономических последствий от введенных ограничений, оценивается в сумму порядка 4 триллиона рублей, говорил летом замминистра финансов Владимир Колычев. Основной фокус бюджетных мер, отмечал он, был сделан на нескольких направлениях: укрепление системы здравоохранения, поддержка граждан и бизнеса, балансирование региональных бюджетов.
Дом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
6 октября, 09:10
Правительство распространило меры поддержки малого бизнеса на самозанятых
 
Обсудить0
РоссияВладимир КолычевДмитрий ПесковЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:41В городе Деръа на юго-западе Сирии прогремел взрыв
01:35На Украине высмеяли хату на колесах, напомнив о "Суперджетах" в России
01:14Трамп пообещал, что Китай "заплатит" за распространение коронавируса
01:11Шредер намерен "юридически" преследовать Bild за интервью с Навальным
00:55В центре Степанакерта гремят взрывы
00:51Британия намерена добиться санкций из-за ситуации вокруг Навального
00:42В Баку заявили о гибели 30 мирных жителей в конфликте в Карабахе
00:40Журналист заявил, что обнаружил в Азербайджане истребители F-16
00:30Число случаев COVID-19 в Бразилии превысило пять миллионов
23:50Мосгорздрав: пациент получает результаты тестов на COVID-19 за три дня
23:37Ученые не подтвердили версию с утечкой ракетного топлива на Камчатке
23:26Нидерланды поддержат возможные санкции против России по делу Навального
23:25Девушка решилась на замужество вслепую и расплакалась у алтаря
23:10Российские туристы пожаловались на "ограничения в правах" в Турции
23:09Зиничев провел заседание оперштаба по ЧП в Рязанской области
23:07В Москве впервые с июня умерли более 50 пациентов с коронавирусом
22:59О'Брайен заявил, что позиции США и России по Нагорному Карабаху совпадают
22:46Пашинян призвал международное сообщество признать независимость Карабаха
22:39Мясников рассказал о двух видах COVID-19
22:31Специалисты ФМБА отправятся на Камчатку искать источник загрязнения
Лента новостейМолния