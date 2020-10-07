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В Кремле считают неверным сокращать поддержку малого и среднего бизнеса
В Кремле считают неверным сокращать поддержку малого и среднего бизнеса на фоне потерь от пандемии коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T13:10
2020-10-07T13:10
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
всемирный банк
дмитрий песков
экономика
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> В Кремле считают неверным сокращать поддержку малого и среднего бизнеса на фоне потерь от пандемии коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnyjj_bank/" target="_blank" data-auto="true">Всемирный банк</a>, как сообщало издание "Коммерсант", в докладе о влиянии пандемии на малые и средние предприятия указал на риски долговой политики РФ по наращиванию госзаймов для финансирования дефицита бюджета, в том числе с целью поддержки малого бизнеса. По мнению банка, целесообразна лишь точечная поддержка тех малых и средних предприятий, которые способны обеспечить восстановление экономики."Вы знаете, что малый и средний бизнес получил достаточно серьезную поддержку во время этого кризиса. Говорить о том, что в целом правительство занималось какой-то "вертолетной", как это говорят, поддержкой, или раздавало "вертолетные деньги", не приходится. Поддержка в целом была точечной. Но сокращать поддержку малого и среднего бизнеса, наверное, было бы неверно, потому что, определенно, малый и средний бизнес очень пострадал в условиях пандемии и в условиях кризиса, который был спровоцирован этой глобальной пандемией", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, как в Кремле оценивают меры поддержки бизнеса и отслеживают ли экспертные независимые оценки.Одновременно с этим малый и средний бизнес, как добавил Песков, является "одной из основных составляющих экономики страны"."Его доля постоянно растет и в экономике, и в ВВП. Мы далеки, конечно, от необходимых цифр в этом плане, но вы знаете, что поддержка и развитие малого и среднего бизнеса - это является одним из главных приоритетов правительства. Поэтому, конечно, собственно, состояние малого и среднего бизнеса - это очень важный барометр экономики страны", - уточнил пресс-секретарь президента РФ.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, всемирный банк, дмитрий песков, экономика

В Кремле считают неверным сокращать поддержку малого и среднего бизнеса

13:10 07.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкОтдых москвичей
Отдых москвичей - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. В Кремле считают неверным сокращать поддержку малого и среднего бизнеса на фоне потерь от пандемии коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Всемирный банк, как сообщало издание "Коммерсант", в докладе о влиянии пандемии на малые и средние предприятия указал на риски долговой политики РФ по наращиванию госзаймов для финансирования дефицита бюджета, в том числе с целью поддержки малого бизнеса. По мнению банка, целесообразна лишь точечная поддержка тех малых и средних предприятий, которые способны обеспечить восстановление экономики.
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"Вы знаете, что малый и средний бизнес получил достаточно серьезную поддержку во время этого кризиса. Говорить о том, что в целом правительство занималось какой-то "вертолетной", как это говорят, поддержкой, или раздавало "вертолетные деньги", не приходится. Поддержка в целом была точечной. Но сокращать поддержку малого и среднего бизнеса, наверное, было бы неверно, потому что, определенно, малый и средний бизнес очень пострадал в условиях пандемии и в условиях кризиса, который был спровоцирован этой глобальной пандемией", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, как в Кремле оценивают меры поддержки бизнеса и отслеживают ли экспертные независимые оценки.
Одновременно с этим малый и средний бизнес, как добавил Песков, является "одной из основных составляющих экономики страны".
"Его доля постоянно растет и в экономике, и в ВВП. Мы далеки, конечно, от необходимых цифр в этом плане, но вы знаете, что поддержка и развитие малого и среднего бизнеса - это является одним из главных приоритетов правительства. Поэтому, конечно, собственно, состояние малого и среднего бизнеса - это очень важный барометр экономики страны", - уточнил пресс-секретарь президента РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыВсемирный банкДмитрий ПесковЭкономика
 
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