https://ria.ru/20201007/biznes-1578605072.html

В Кремле считают неверным сокращать поддержку малого и среднего бизнеса

В Кремле считают неверным сокращать поддержку малого и среднего бизнеса на фоне потерь от пандемии коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T13:10

2020-10-07T13:10

2020-10-07T13:10

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

всемирный банк

дмитрий песков

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576040471_0:128:2910:1765_1400x0_80_0_0_3c79586db862b7b5092ca21d6bd35d7c.jpg

<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> В Кремле считают неверным сокращать поддержку малого и среднего бизнеса на фоне потерь от пандемии коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnyjj_bank/" target="_blank" data-auto="true">Всемирный банк</a>, как сообщало издание "Коммерсант", в докладе о влиянии пандемии на малые и средние предприятия указал на риски долговой политики РФ по наращиванию госзаймов для финансирования дефицита бюджета, в том числе с целью поддержки малого бизнеса. По мнению банка, целесообразна лишь точечная поддержка тех малых и средних предприятий, которые способны обеспечить восстановление экономики."Вы знаете, что малый и средний бизнес получил достаточно серьезную поддержку во время этого кризиса. Говорить о том, что в целом правительство занималось какой-то "вертолетной", как это говорят, поддержкой, или раздавало "вертолетные деньги", не приходится. Поддержка в целом была точечной. Но сокращать поддержку малого и среднего бизнеса, наверное, было бы неверно, потому что, определенно, малый и средний бизнес очень пострадал в условиях пандемии и в условиях кризиса, который был спровоцирован этой глобальной пандемией", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, как в Кремле оценивают меры поддержки бизнеса и отслеживают ли экспертные независимые оценки.Одновременно с этим малый и средний бизнес, как добавил Песков, является "одной из основных составляющих экономики страны"."Его доля постоянно растет и в экономике, и в ВВП. Мы далеки, конечно, от необходимых цифр в этом плане, но вы знаете, что поддержка и развитие малого и среднего бизнеса - это является одним из главных приоритетов правительства. Поэтому, конечно, собственно, состояние малого и среднего бизнеса - это очень важный барометр экономики страны", - уточнил пресс-секретарь президента РФ.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201006/samozanyatye-1578352388.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, всемирный банк, дмитрий песков, экономика