https://ria.ru/20201007/biden-1578541584.html

Байден заявил о необходимости переноса дебатов, если Трамп еще болен

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден заявил, что ему и действующему президенту Дональду Трампу не стоит участвовать в дебатах 15 октября, если... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T03:01

2020-10-07T03:01

2020-10-07T03:01

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости.</strong> Кандидат в президенты США от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> заявил, что ему и действующему президенту <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональду Трампу</a> не стоит участвовать в дебатах 15 октября, если Трамп к тому времени еще будет болеть коронавирусной инфекцией.Байден ранее заявлял, что готов к дебатам с Трампом, если врачи скажут, что это безопасно.Ранее Трамп подтвердил, что намерен принять участие во вторых теледебатах с Байденом 15 октября.Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США </a>попал в больницу с коронавирусом в пятницу и выписался оттуда в понедельник, вернувшись в Белый дом.

https://ria.ru/20201007/biden-1578541059.html

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вашингтон (город)

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире