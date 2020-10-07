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Байден заявил о необходимости переноса дебатов, если Трамп еще болен
Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден заявил, что ему и действующему президенту Дональду Трампу не стоит участвовать в дебатах 15 октября, если... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T03:01
2020-10-07T03:01
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости.</strong> Кандидат в президенты США от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> заявил, что ему и действующему президенту <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональду Трампу</a> не стоит участвовать в дебатах 15 октября, если Трамп к тому времени еще будет болеть коронавирусной инфекцией.Байден ранее заявлял, что готов к дебатам с Трампом, если врачи скажут, что это безопасно.Ранее Трамп подтвердил, что намерен принять участие во вторых теледебатах с Байденом 15 октября.Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США </a>попал в больницу с коронавирусом в пятницу и выписался оттуда в понедельник, вернувшись в Белый дом.
https://ria.ru/20201007/biden-1578541059.html
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дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

Байден заявил о необходимости переноса дебатов, если Трамп еще болен

03:01 07.10.2020
 
© AP Photo / Andrew HarnikДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© AP Photo / Andrew Harnik
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден заявил, что ему и действующему президенту Дональду Трампу не стоит участвовать в дебатах 15 октября, если Трамп к тому времени еще будет болеть коронавирусной инфекцией.
Байден ранее заявлял, что готов к дебатам с Трампом, если врачи скажут, что это безопасно.
"Думаю, если у него по-прежнему есть COVID, то мы не должны проводить дебаты", - сказал Байден журналистам своего пула.
Ранее Трамп подтвердил, что намерен принять участие во вторых теледебатах с Байденом 15 октября.
Президент США попал в больницу с коронавирусом в пятницу и выписался оттуда в понедельник, вернувшись в Белый дом.
Кандидат в президенты США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
02:23
Байден раскритиковал Трампа за "безумный порыв"
 
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Дональд ТрампДжо БайденВашингтон (город)СШАВ мире
 
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