https://ria.ru/20201007/biden-1578541059.html

Байден раскритиковал Трампа за "безумный порыв"

Кандидат демократов в президенты США Джо Байден осудил президента Дональда Трампа за прекращение переговоров по стимулированию экономики. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T02:23

2020-10-07T02:23

2020-10-07T02:48

джером пауэлл

нэнси пелоси

федеральная резервная система сша

джо байден

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577975711_0:6:3066:1731_1400x0_80_0_0_d4126356cf899cd301a0bbc4112e655a.jpg

<strong>ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости.</strong> Кандидат демократов в президенты США <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> осудил президента <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> за прекращение переговоров по стимулированию экономики.По его словам, вместо этого Трамп в "безумном порыве" стремится утвердить до выборов судью Верховного суда.Ранее Трамп заявил, что переговоры с демократами о стимулировании экономики отменяются до выборов, поскольку спикер палаты представителей <a href="http://ria.ru/person_Nehnsi_Pelosi/" target="_blank" data-auto="true">Нэнси Пелоси</a> требует 2,4 триллиона на поддержку экономики, а администрация готова дать не более 1,6 триллиона долларов.При этом глава <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_rezervnaja_sistema/" target="_blank" data-auto="true">ФРС</a> США <a href="http://ria.ru/person_Dzherom_Pauehll/" target="_blank" data-auto="true">Джером Пауэлл</a> сказал во вторник, что недостаточная поддержка экономики приведет к слабому восстановлению после кризиса. Пелоси обвинила Трампа в том, что он не прислушался к этим предупреждениям, в то время как Трамп обвинил Пелоси в стремлении помочь "плохо управляемым" штатам под руководством демократов, а не пострадавшим от коронавируса.Ранее конгресс выделил более 3 триллионов долларов на стимулирование ВВП и помощь пострадавшим от COVID, а ФРС обязалась предоставить еще несколько триллионов кредитов и гарантий для поддержки экономики.

https://ria.ru/20201006/tovary-1578356733.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джером пауэлл, нэнси пелоси, федеральная резервная система сша, джо байден, сша, в мире