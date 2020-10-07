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Байден раскритиковал Трампа за "безумный порыв"
Кандидат демократов в президенты США Джо Байден осудил президента Дональда Трампа за прекращение переговоров по стимулированию экономики. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T02:23
2020-10-07T02:48
джером пауэлл
нэнси пелоси
федеральная резервная система сша
джо байден
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в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости.</strong> Кандидат демократов в президенты США <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> осудил президента <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> за прекращение переговоров по стимулированию экономики.По его словам, вместо этого Трамп в "безумном порыве" стремится утвердить до выборов судью Верховного суда.Ранее Трамп заявил, что переговоры с демократами о стимулировании экономики отменяются до выборов, поскольку спикер палаты представителей <a href="http://ria.ru/person_Nehnsi_Pelosi/" target="_blank" data-auto="true">Нэнси Пелоси</a> требует 2,4 триллиона на поддержку экономики, а администрация готова дать не более 1,6 триллиона долларов.При этом глава <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_rezervnaja_sistema/" target="_blank" data-auto="true">ФРС</a> США <a href="http://ria.ru/person_Dzherom_Pauehll/" target="_blank" data-auto="true">Джером Пауэлл</a> сказал во вторник, что недостаточная поддержка экономики приведет к слабому восстановлению после кризиса. Пелоси обвинила Трампа в том, что он не прислушался к этим предупреждениям, в то время как Трамп обвинил Пелоси в стремлении помочь "плохо управляемым" штатам под руководством демократов, а не пострадавшим от коронавируса.Ранее конгресс выделил более 3 триллионов долларов на стимулирование ВВП и помощь пострадавшим от COVID, а ФРС обязалась предоставить еще несколько триллионов кредитов и гарантий для поддержки экономики.
https://ria.ru/20201006/tovary-1578356733.html
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джером пауэлл, нэнси пелоси, федеральная резервная система сша, джо байден, сша, в мире

Байден раскритиковал Трампа за "безумный порыв"

02:23 07.10.2020 (обновлено: 02:48 07.10.2020)
 
© AP Photo / Patrick SemanskyКандидат в президенты США Джо Байден
Кандидат в президенты США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© AP Photo / Patrick Semansky
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Кандидат демократов в президенты США Джо Байден осудил президента Дональда Трампа за прекращение переговоров по стимулированию экономики.
"Он (Трамп) завершил переговоры, которые могли принести помощь нашему бизнесу, школам, семьям в трудной ситуации и безработным, это могло сохранить сотни тысяч рабочих мест. Не сомневайтесь: если у вас нет работы, ваш бизнес закрыт или школа вашего ребенка закрыта, если вы видите увольнения в вашем городе, то именно Дональд Трамп решил сегодня, что это все для него не важно. Помощи из Вашингтона в обозримой перспективе не будет", - говорится в письменном заявлении Байдена.
По его словам, вместо этого Трамп в "безумном порыве" стремится утвердить до выборов судью Верховного суда.
Ранее Трамп заявил, что переговоры с демократами о стимулировании экономики отменяются до выборов, поскольку спикер палаты представителей Нэнси Пелоси требует 2,4 триллиона на поддержку экономики, а администрация готова дать не более 1,6 триллиона долларов.
При этом глава ФРС США Джером Пауэлл сказал во вторник, что недостаточная поддержка экономики приведет к слабому восстановлению после кризиса. Пелоси обвинила Трампа в том, что он не прислушался к этим предупреждениям, в то время как Трамп обвинил Пелоси в стремлении помочь "плохо управляемым" штатам под руководством демократов, а не пострадавшим от коронавируса.
Ранее конгресс выделил более 3 триллионов долларов на стимулирование ВВП и помощь пострадавшим от COVID, а ФРС обязалась предоставить еще несколько триллионов кредитов и гарантий для поддержки экономики.
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Джером ПауэллНэнси ПелосиФедеральная резервная система СШАДжо БайденСШАВ мире
 
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