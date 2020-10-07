Байден раскритиковал Трампа за "безумный порыв"
02:23 07.10.2020 (обновлено: 02:48 07.10.2020)
© AP Photo / Patrick SemanskyКандидат в президенты США Джо Байден
© AP Photo / Patrick Semansky
ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Кандидат демократов в президенты США Джо Байден осудил президента Дональда Трампа за прекращение переговоров по стимулированию экономики.
"Он (Трамп) завершил переговоры, которые могли принести помощь нашему бизнесу, школам, семьям в трудной ситуации и безработным, это могло сохранить сотни тысяч рабочих мест. Не сомневайтесь: если у вас нет работы, ваш бизнес закрыт или школа вашего ребенка закрыта, если вы видите увольнения в вашем городе, то именно Дональд Трамп решил сегодня, что это все для него не важно. Помощи из Вашингтона в обозримой перспективе не будет", - говорится в письменном заявлении Байдена.
По его словам, вместо этого Трамп в "безумном порыве" стремится утвердить до выборов судью Верховного суда.
Ранее Трамп заявил, что переговоры с демократами о стимулировании экономики отменяются до выборов, поскольку спикер палаты представителей Нэнси Пелоси требует 2,4 триллиона на поддержку экономики, а администрация готова дать не более 1,6 триллиона долларов.
При этом глава ФРС США Джером Пауэлл сказал во вторник, что недостаточная поддержка экономики приведет к слабому восстановлению после кризиса. Пелоси обвинила Трампа в том, что он не прислушался к этим предупреждениям, в то время как Трамп обвинил Пелоси в стремлении помочь "плохо управляемым" штатам под руководством демократов, а не пострадавшим от коронавируса.
Ранее конгресс выделил более 3 триллионов долларов на стимулирование ВВП и помощь пострадавшим от COVID, а ФРС обязалась предоставить еще несколько триллионов кредитов и гарантий для поддержки экономики.