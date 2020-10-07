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Байден рассказал о разделяющих американцев "силах тьмы"
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что "силы тьмы" разделяют американцев. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T01:09
2020-10-07T01:09
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости.</strong> Кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> заявил, что "силы тьмы" разделяют американцев."Нужно строить не стены, а мосты, не сжимать кулаки, а раскрывать объятья... Многие американцы хотят усугубить разделение между нами, а не излечить его", - добавил Байден."Мы не можем позволить и не позволим экстремистам и сторонникам "превосходства белой расы" свергнуть Америку... которая всегда была безопасной гаванью и домом для всех, независимо от того, откуда они пришли", - сказал Байден. Он также призвал политические силы страны объединиться в борьбе с коронавирусом и следовать науке, а не политическим интересам. "Вирус — это не политическое оружие", - предупредил Байден.Геттисберг, где выступал Байден, — место знаменитой битвы Гражданской войны США и последующей речи президента <a href="http://ria.ru/person_Avraam_Linkoln/" target="_blank" data-auto="true">Авраама Линкольна</a>, призыв которого к единству страны вошел в учебники. В ходе прошлой предвыборной кампании в Геттисберге выступал с программной речью <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a>.
https://ria.ru/20201005/bayden-1578303384.html
"Силы тьмы". Это ты на афроамериканцев намекаешь? Что темное значит злое? Вот негодяй.
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Искать черную кошку в темной комнате, когда её там нет - типичное занятие политиков США. Им поможет только хороший психиатр.
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вашингтон (город)
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РИА Новости
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дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

Байден рассказал о разделяющих американцев "силах тьмы"

01:09 07.10.2020
 
© REUTERS / Jonathan ErnstДжо Байден на дебатах с Дональдом Трампом в Кливленде, штат Огайо
Джо Байден на дебатах с Дональдом Трампом в Кливленде, штат Огайо - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© REUTERS / Jonathan Ernst
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ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что "силы тьмы" разделяют американцев.
"Силы тьмы, силы разделения, силы прошлого тянут нас в разные стороны, прижимают к земле, удерживают нас", - сказал Байден, выступая в Геттисберге в Пенсильвании.
"Нужно строить не стены, а мосты, не сжимать кулаки, а раскрывать объятья... Многие американцы хотят усугубить разделение между нами, а не излечить его", - добавил Байден.
"Мы не можем позволить и не позволим экстремистам и сторонникам "превосходства белой расы" свергнуть Америку... которая всегда была безопасной гаванью и домом для всех, независимо от того, откуда они пришли", - сказал Байден. Он также призвал политические силы страны объединиться в борьбе с коронавирусом и следовать науке, а не политическим интересам. "Вирус — это не политическое оружие", - предупредил Байден.
Геттисберг, где выступал Байден, — место знаменитой битвы Гражданской войны США и последующей речи президента Авраама Линкольна, призыв которого к единству страны вошел в учебники. В ходе прошлой предвыборной кампании в Геттисберге выступал с программной речью Дональд Трамп.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 19:22
Байден заявил о готовности к дебатам с Трампом
 
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Дональд ТрампДжо БайденВашингтон (город)СШАВ мире
 
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