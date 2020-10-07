https://ria.ru/20201007/biden-1578537876.html

Байден рассказал о разделяющих американцев "силах тьмы"

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что "силы тьмы" разделяют американцев. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T01:09

2020-10-07T01:09

2020-10-07T01:09

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости.</strong> Кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> заявил, что "силы тьмы" разделяют американцев."Нужно строить не стены, а мосты, не сжимать кулаки, а раскрывать объятья... Многие американцы хотят усугубить разделение между нами, а не излечить его", - добавил Байден."Мы не можем позволить и не позволим экстремистам и сторонникам "превосходства белой расы" свергнуть Америку... которая всегда была безопасной гаванью и домом для всех, независимо от того, откуда они пришли", - сказал Байден. Он также призвал политические силы страны объединиться в борьбе с коронавирусом и следовать науке, а не политическим интересам. "Вирус — это не политическое оружие", - предупредил Байден.Геттисберг, где выступал Байден, — место знаменитой битвы Гражданской войны США и последующей речи президента <a href="http://ria.ru/person_Avraam_Linkoln/" target="_blank" data-auto="true">Авраама Линкольна</a>, призыв которого к единству страны вошел в учебники. В ходе прошлой предвыборной кампании в Геттисберге выступал с программной речью <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a>.

https://ria.ru/20201005/bayden-1578303384.html

Лысый Кучерявый "Силы тьмы". Это ты на афроамериканцев намекаешь? Что темное значит злое? Вот негодяй. 13

Sergej Klassen Искать черную кошку в темной комнате, когда её там нет - типичное занятие политиков США. Им поможет только хороший психиатр. 12

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вашингтон (город)

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире