https://ria.ru/20201007/bespilotniki-1578673170.html
Следить за горящим арсеналом в Рязанской области будут с беспилотников
Военные беспилотники привлекут к мониторингу ситуации в районе горящего арсенала в Рязанской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T17:10
2020-10-07T17:10
2020-10-07T17:10
взрывы на складах в рязанской области
рязанская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Военные беспилотники привлекут к мониторингу ситуации в районе горящего арсенала в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a>, сообщили в Минобороны России."Расчеты беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10" Центра беспилотной авиации Воздушно-космических сил перебрасываются для мониторинга обстановки в районе пожара на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время специалисты Центра беспилотной авиации совершают марш в Рязанскую область, где приступят к воздушной разведке местности.
https://ria.ru/20201007/pozhar-1578668420.html
рязанская область
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрывы на складах в рязанской области, рязанская область, происшествия