https://ria.ru/20201007/beslan-1578701394.html

Прокурор в Москве подал иск из-за ограничения доступа к фильму "Беслан"

Таганский суд Москвы рассмотрит иск прокурора столицы к компании Google, поданный из-за ограничений, необходимых для просмотра на YouTube фильма "Беслан",... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T18:59

2020-10-07T18:59

2020-10-07T18:59

медиавойны

александр рогаткин

youtube

google

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Таганский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> рассмотрит иск прокурора столицы к компании <a href="http://ria.ru/organization_Google_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Google</a>, поданный из-за ограничений, необходимых для просмотра на <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a> фильма "Беслан", сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зульфия Гринчук."Прокурор города Москвы в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к компании Google LLC с требованиями об обязании восстановить нарушенные права неопределенного круга лиц, устранив ограничения доступа к документальному фильму "Беслан" автора <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-rogatkin/" target="_blank" data-auto="true">Александра Рогаткина</a> путем отмены необходимости авторизации пользователя для получения доступа к видеоматериалу и отключения предупреждений о содержании", - сказала она.По ее словам, досудебная подготовка по иску назначена на 8 октября.<a href="http://ria.ru/organization_Roskomnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роскомнадзор</a> во вторник сообщил, что направил руководству Google LLC письмо в связи с ограничением на территории РФ распространения на YouTube фильма "Беслан. Фильм Александра Рогаткина". Ведомство потребовало строго соблюдать при работе сервисов Google в РФ законодательство по распространению информации, запрещающее цензуру. Как сообщило ведомство, на YouTube фильм отмечен администрацией видеохостинга как недопустимый. При этом он транслировался в эфире телеканала "Россия 1" и не содержит какой-либо запрещенной информации.В пресс-службе компании пояснили, что на платформе запрещено публиковать контент с изображениями насилия или жестокости. Но если контент содержит сцены насилия или неприятные изображения и при этом дает достаточно контекста, его оставляют, но накладывают возрастные ограничения. Примеры таких случаев - новостные репортажи или документальные фильмы.

https://ria.ru/20200923/vyshinskiy-1577626077.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200928/tvitter-1577914209.html

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москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр рогаткин, youtube, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), москва, происшествия