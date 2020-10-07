https://ria.ru/20201007/belorussiya-1578635503.html

Тихановская призвала расширить санкции против Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, выступая по видеосвязи перед депутатами Нацсобрания (нижняя палата парламента) Франции, призвала... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T14:58

2020-10-07T14:58

2020-10-07T14:59

протесты в белоруссии

светлана тихановская

эммануэль макрон

александр лукашенко

франция

белоруссия

литва

в мире

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<strong>ПАРИЖ, 7 окт - РИА Новости.</strong> Экс-кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, выступая по видеосвязи перед депутатами Нацсобрания (нижняя палата парламента) <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, призвала расширить санкции против лиц, причастных к фальсификациям на выборах и насильственным действиям в отношении белорусов.По итогам саммита ЕС, который состоялся на прошлой неделе, было принято политическое решение по санкционному списку, в который вошли 40 представителей белорусских силовых ведомств и избирательной комиссии. Президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> в список включен не был. Совет ЕС 2 октября опубликовал этот список, после чего санкции вступили в силу.Выступая перед членами комиссии по международным делам Нацсобрания, Тихановская поблагодарила Францию, которая "поддерживает белорусский народ в борьбе за новые выборы, за построение новой Белоруссии"."Франция не признала легитимность Лукашенко, это очень важный посыл от сильной страны. Франция поддержала санкционный список, в который были включены 40 человек из Белоруссии. Это победа, но это победа маленькая. Я уверена, что это только начало введения новых санкций", - сказала оппозиционер.По словам Тихановской, "намного больше людей участвовали в фальсификации выборов, намного больше людей виноваты - прямо или косвенно - в избиениях, в насилии над белорусами". "В этот же список должны быть внесены люди, имеющие бизнесы, которые поддерживают режим Лукашенко... И я призываю к расширению санкционного списка ", - отметила она.Президент Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> встречался с Тихановской в конце сентября во время своего визита в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала Координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени шесть из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Тихановская выехала в Литву в целях безопасности.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20201007/tikhanovskaya-1578604271.html

https://ria.ru/20201006/tikhanovskaya-1578482403.html

https://ria.ru/20201006/tikhanovskaya-1578406699.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, эммануэль макрон, александр лукашенко, франция, белоруссия, литва, в мире