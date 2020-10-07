Тихановская призвала расширить санкции против Белоруссии

<strong>ПАРИЖ, 7 окт - РИА Новости.</strong> Экс-кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, выступая по видеосвязи перед депутатами Нацсобрания (нижняя палата парламента) <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, призвала расширить санкции против лиц, причастных к фальсификациям на выборах и насильственным действиям в отношении белорусов.По итогам саммита ЕС, который состоялся на прошлой неделе, было принято политическое решение по санкционному списку, в который вошли 40 представителей белорусских силовых ведомств и избирательной комиссии. Президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> в список включен не был. Совет ЕС 2 октября опубликовал этот список, после чего санкции вступили в силу.Выступая перед членами комиссии по международным делам Нацсобрания, Тихановская поблагодарила Францию, которая "поддерживает белорусский народ в борьбе за новые выборы, за построение новой Белоруссии"."Франция не признала легитимность Лукашенко, это очень важный посыл от сильной страны. Франция поддержала санкционный список, в который были включены 40 человек из Белоруссии. Это победа, но это победа маленькая. Я уверена, что это только начало введения новых санкций", - сказала оппозиционер.По словам Тихановской, "намного больше людей участвовали в фальсификации выборов, намного больше людей виноваты - прямо или косвенно - в избиениях, в насилии над белорусами". "В этот же список должны быть внесены люди, имеющие бизнесы, которые поддерживают режим Лукашенко... И я призываю к расширению санкционного списка ", - отметила она.Президент Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> встречался с Тихановской в конце сентября во время своего визита в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала Координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени шесть из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Тихановская выехала в Литву в целях безопасности.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
ПАРИЖ, 7 окт - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты БелоруссииСветлана Тихановская, выступая по видеосвязи перед депутатами Нацсобрания (нижняя палата парламента) Франции, призвала расширить санкции против лиц, причастных к фальсификациям на выборах и насильственным действиям в отношении белорусов.
По итогам саммита ЕС, который состоялся на прошлой неделе, было принято политическое решение по санкционному списку, в который вошли 40 представителей белорусских силовых ведомств и избирательной комиссии. Президент Александр Лукашенко в список включен не был. Совет ЕС 2 октября опубликовал этот список, после чего санкции вступили в силу.
Выступая перед членами комиссии по международным делам Нацсобрания, Тихановская поблагодарила Францию, которая "поддерживает белорусский народ в борьбе за новые выборы, за построение новой Белоруссии".
"Франция не признала легитимность Лукашенко, это очень важный посыл от сильной страны. Франция поддержала санкционный список, в который были включены 40 человек из Белоруссии. Это победа, но это победа маленькая. Я уверена, что это только начало введения новых санкций", - сказала оппозиционер.
По словам Тихановской, "намного больше людей участвовали в фальсификации выборов, намного больше людей виноваты - прямо или косвенно - в избиениях, в насилии над белорусами". "В этот же список должны быть внесены люди, имеющие бизнесы, которые поддерживают режим Лукашенко... И я призываю к расширению санкционного списка ", - отметила она.
Президент Франции Эммануэль Макрон встречался с Тихановской в конце сентября во время своего визита в Литву.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.
После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала Координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени шесть из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Тихановская выехала в Литву в целях безопасности.
"Если это наблюдатели, то они работают. А если приехали зеваки, которые хотят раскачать ситуацию, то делать этого не нужно, потому что это другая страна, суверенная", — заявил сенатор Владимир Джабаров.
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"Если это наблюдатели, то они работают. А если приехали зеваки, которые хотят раскачать ситуацию, то делать этого не нужно, потому что это другая страна, суверенная", — заявил сенатор Владимир Джабаров.
"Если это наблюдатели, то они работают. А если приехали зеваки, которые хотят раскачать ситуацию, то делать этого не нужно, потому что это другая страна, суверенная", — заявил сенатор Владимир Джабаров.
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