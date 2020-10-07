https://ria.ru/20201007/bayden-1578585072.html

Путин оценил предвыборные выступления Байдена

В выступлениях кандидата на пост президента США от демократической партии Джо Байдена видна острая антироссийская риторика, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T11:35

2020-10-07T11:35

2020-10-07T11:35

россия

джо байден

владимир путин

европа

сша

политика

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> В выступлениях кандидата на пост президента США от демократической партии <a href="https://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden" target="_blank">Джо Байдена</a> видна острая антироссийская риторика, заявил президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a>.По его словам, есть вещи, на которые тоже стоит обратить внимание. "Ну во-первых: демократическая партия - она ближе традиционно к так называемым либеральным ценностям. Она ближе к идеям социал-демократии, если их сравнивать с Европой, а из социал-демократической среды когда-то выросла и коммунистическая партия", - отметил Путин.

https://ria.ru/20200930/bayden-1577959544.html

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россия

европа

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джо байден, владимир путин, европа, сша, политика