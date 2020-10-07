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Путин оценил предвыборные выступления Байдена
В выступлениях кандидата на пост президента США от демократической партии Джо Байдена видна острая антироссийская риторика, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T11:35
2020-10-07T11:35
россия
джо байден
владимир путин
европа
сша
политика
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> В выступлениях кандидата на пост президента США от демократической партии <a href="https://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden" target="_blank">Джо Байдена</a> видна острая антироссийская риторика, заявил президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a>.По его словам, есть вещи, на которые тоже стоит обратить внимание. "Ну во-первых: демократическая партия - она ближе традиционно к так называемым либеральным ценностям. Она ближе к идеям социал-демократии, если их сравнивать с Европой, а из социал-демократической среды когда-то выросла и коммунистическая партия", - отметил Путин.
https://ria.ru/20200930/bayden-1577959544.html
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россия
европа
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россия, джо байден, владимир путин, европа, сша, политика

Путин оценил предвыборные выступления Байдена

11:35 07.10.2020
 
© AP Photo / Patrick SemanskyДебаты Трампа и Байдена в США
Дебаты Трампа и Байдена в США - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© AP Photo / Patrick Semansky
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. В выступлениях кандидата на пост президента США от демократической партии Джо Байдена видна острая антироссийская риторика, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается кандидата от демократической партии, что можно сказать: мы тоже видим достаточно острую антироссийскую риторику, к сожалению, к этому уже привыкли", - сказал Путин в интервью в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, есть вещи, на которые тоже стоит обратить внимание. "Ну во-первых: демократическая партия - она ближе традиционно к так называемым либеральным ценностям. Она ближе к идеям социал-демократии, если их сравнивать с Европой, а из социал-демократической среды когда-то выросла и коммунистическая партия", - отметил Путин.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
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РоссияДжо БайденВладимир ПутинЕвропаСШАПолитика
 
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