https://ria.ru/20201007/bayden-1578585072.html
Путин оценил предвыборные выступления Байдена
В выступлениях кандидата на пост президента США от демократической партии Джо Байдена видна острая антироссийская риторика, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T11:35
2020-10-07T11:35
2020-10-07T11:35
россия
джо байден
владимир путин
европа
сша
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577975711_0:6:3066:1731_1400x0_80_0_0_d4126356cf899cd301a0bbc4112e655a.jpg
<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> В выступлениях кандидата на пост президента США от демократической партии <a href="https://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden" target="_blank">Джо Байдена</a> видна острая антироссийская риторика, заявил президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a>.По его словам, есть вещи, на которые тоже стоит обратить внимание. "Ну во-первых: демократическая партия - она ближе традиционно к так называемым либеральным ценностям. Она ближе к идеям социал-демократии, если их сравнивать с Европой, а из социал-демократической среды когда-то выросла и коммунистическая партия", - отметил Путин.
https://ria.ru/20200930/bayden-1577959544.html
4
россия
европа
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577975711_210:0:2941:2048_1400x0_80_0_0_c12907425299cd28d9efc7267d47e2cc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, джо байден, владимир путин, европа, сша, политика