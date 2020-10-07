https://ria.ru/20201007/bank-1578587647.html
МСП Банк расширяет региональную сеть
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, расширяет сеть региональных центров консультирования предпринимателей, которая теперь насчитывает 47 точек присутствия,... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T11:54
2020-10-07T11:54
2020-10-07T11:54
корпорация мсп
мсп банк
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости</strong>. <a href="https://ria.ru/organization_MSP_Bank" target="_blank">МСП Банк</a>, дочерний банк Корпорации МСП, расширяет сеть региональных центров консультирования предпринимателей, которая теперь насчитывает 47 точек присутствия, сообщает пресс-служба банка.С 1 октября новый центр консультирования МСП Банка заработал в Калининграде, для удобства местных предпринимателей он будет находиться в одном здании с Центром поддержки предпринимательства Калининградской области.По данным пресс службы, центры консультирования МСП Банка охватывают все федеральные округа России, в том числе - все регионы Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов. В 2020 году были открыты представительства банка в Сургуте (ХМАО-Югра), Кургане (Курганская область), Петрозаводске (Республика Карелия), Чебоксарах (Чувашская республика), Кызыле (Республика Тыва).Подразделения банка открываются в точках притяжения предпринимателей рядом с региональными гарантийными организациями, центрами "Мой бизнес" и другими региональными институтами поддержки субъектов МСП.В центрах МСП Банка малые и средние предприниматели, а также самозанятые граждане могут получить консультацию по инструментам кредитной и гарантийной поддержки банка. Подача заявок на кредитно-гарантийную поддержку возможна как с помощью специалистов банка, так и самостоятельно – через систему дистанционного кредитования АИС НГС (smbfin.ru), напоминает пресс-служба.
https://ria.ru/20201002/bank-1578100863.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
корпорация мсп, мсп банк
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости
. МСП Банк
, дочерний банк Корпорации МСП, расширяет сеть региональных центров консультирования предпринимателей, которая теперь насчитывает 47 точек присутствия, сообщает пресс-служба банка.
С 1 октября новый центр консультирования МСП Банка заработал в Калининграде, для удобства местных предпринимателей он будет находиться в одном здании с Центром поддержки предпринимательства Калининградской области.
По данным пресс службы, центры консультирования МСП Банка охватывают все федеральные округа России, в том числе - все регионы Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов. В 2020 году были открыты представительства банка в Сургуте (ХМАО-Югра), Кургане (Курганская область), Петрозаводске (Республика Карелия), Чебоксарах (Чувашская республика), Кызыле (Республика Тыва).
Подразделения банка открываются в точках притяжения предпринимателей рядом с региональными гарантийными организациями, центрами "Мой бизнес" и другими региональными институтами поддержки субъектов МСП.
В центрах МСП Банка малые и средние предприниматели, а также самозанятые граждане могут получить консультацию по инструментам кредитной и гарантийной поддержки банка. Подача заявок на кредитно-гарантийную поддержку возможна как с помощью специалистов банка, так и самостоятельно – через систему дистанционного кредитования АИС НГС (smbfin.ru), напоминает пресс-служба.