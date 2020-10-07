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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201007/babariko-1578687776.html
Суд в Минске оставил Виктора Бабарико под стражей
Суд в Минске оставил под стражей экс-претендента на пост главы Белоруссии Виктора Бабарико, отказав в удовлетворении жалобы на продление его ареста, сообщили в... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T17:59
2020-10-07T18:01
протесты в белоруссии
светлана тихановская
белгазпромбанк
александр лукашенко
дело белгазпромбанка
виктор бабарико
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Суд в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> оставил под стражей экс-претендента на пост главы <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_viktor-babariko/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Бабарико</a>, отказав в удовлетворении жалобы на продление его ареста, сообщили в пресс-службе штаба политика."Жалобу защитников на постановление о продлении срока содержания под стражей оставить без удовлетворения", - процитировали в пресс-службе штаба политика решение суда.В июне в головном офисе <a href="http://ria.ru/organization_belgazprombank/" target="_blank" data-auto="true">Белгазпромбанка</a>, который на протяжении почти 20 лет возглавлял Бабарико, прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Восемнадцатого июня были задержаны Бабарико и его сын Эдуард, который возглавлял избирательный штаб отца. Всего же задержаны более 30 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Расследование дела поручено КГБ. Бабарико-старший сначала обвинялся в уклонении от уплаты налогов с ущербом в особо крупном размере, легализации средств, полученных преступным путем, и даче взятки. Но 24 июля ему было предъявлено новое обвинение: статья "дача взятки" переквалифицирована на более тяжелую "принятие должностным лицом ценностей в составе организованной группы".После выборов президента, на которых победил действующий глава государства <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, в Белоруссии с 9 августа проходят массовые протестные акции. Оппозиция считает, что на выборах победила баллотировавшаяся в президенты <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. В настоящее время протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии, также проходят митинги сторонников Лукашенко.
https://ria.ru/20201005/kolesnikova-1578213809.html
https://ria.ru/20201007/belorussiya-1578635503.html
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светлана тихановская, белгазпромбанк, александр лукашенко, дело белгазпромбанка, виктор бабарико, минск, белоруссия, в мире

Суд в Минске оставил Виктора Бабарико под стражей

17:59 07.10.2020 (обновлено: 18:01 07.10.2020)
 
© Sputnik / Виктор ТолочкоКандидат в президенты Белорусии Виктор Бабарико
Кандидат в президенты Белорусии Виктор Бабарико - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Суд в Минске оставил под стражей экс-претендента на пост главы Белоруссии Виктора Бабарико, отказав в удовлетворении жалобы на продление его ареста, сообщили в пресс-службе штаба политика.
"Жалобу защитников на постановление о продлении срока содержания под стражей оставить без удовлетворения", - процитировали в пресс-службе штаба политика решение суда.
Мария Колесникова - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 12:21Протесты в Белоруссии
Защита Колесниковой подала ходатайство о прекращении дела против нее
В июне в головном офисе Белгазпромбанка, который на протяжении почти 20 лет возглавлял Бабарико, прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Восемнадцатого июня были задержаны Бабарико и его сын Эдуард, который возглавлял избирательный штаб отца. Всего же задержаны более 30 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Расследование дела поручено КГБ. Бабарико-старший сначала обвинялся в уклонении от уплаты налогов с ущербом в особо крупном размере, легализации средств, полученных преступным путем, и даче взятки. Но 24 июля ему было предъявлено новое обвинение: статья "дача взятки" переквалифицирована на более тяжелую "принятие должностным лицом ценностей в составе организованной группы".
После выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко, в Белоруссии с 9 августа проходят массовые протестные акции. Оппозиция считает, что на выборах победила баллотировавшаяся в президенты Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. В настоящее время протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии, также проходят митинги сторонников Лукашенко.
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
Вчера, 14:58Протесты в Белоруссии
Тихановская призвала расширить санкции против Белоруссии
 
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяБелгазпромбанкАлександр ЛукашенкоДело БелгазпромбанкаВиктор БабарикоМинскБелоруссияВ мире
 
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