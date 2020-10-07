https://ria.ru/20201007/babariko-1578687776.html

Суд в Минске оставил Виктора Бабарико под стражей

Суд в Минске оставил под стражей экс-претендента на пост главы Белоруссии Виктора Бабарико, отказав в удовлетворении жалобы на продление его ареста, сообщили в... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T17:59

2020-10-07T17:59

2020-10-07T18:01

протесты в белоруссии

светлана тихановская

белгазпромбанк

александр лукашенко

дело белгазпромбанка

виктор бабарико

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Суд в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> оставил под стражей экс-претендента на пост главы <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_viktor-babariko/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Бабарико</a>, отказав в удовлетворении жалобы на продление его ареста, сообщили в пресс-службе штаба политика."Жалобу защитников на постановление о продлении срока содержания под стражей оставить без удовлетворения", - процитировали в пресс-службе штаба политика решение суда.В июне в головном офисе <a href="http://ria.ru/organization_belgazprombank/" target="_blank" data-auto="true">Белгазпромбанка</a>, который на протяжении почти 20 лет возглавлял Бабарико, прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Восемнадцатого июня были задержаны Бабарико и его сын Эдуард, который возглавлял избирательный штаб отца. Всего же задержаны более 30 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Расследование дела поручено КГБ. Бабарико-старший сначала обвинялся в уклонении от уплаты налогов с ущербом в особо крупном размере, легализации средств, полученных преступным путем, и даче взятки. Но 24 июля ему было предъявлено новое обвинение: статья "дача взятки" переквалифицирована на более тяжелую "принятие должностным лицом ценностей в составе организованной группы".После выборов президента, на которых победил действующий глава государства <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, в Белоруссии с 9 августа проходят массовые протестные акции. Оппозиция считает, что на выборах победила баллотировавшаяся в президенты <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. В настоящее время протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии, также проходят митинги сторонников Лукашенко.

https://ria.ru/20201005/kolesnikova-1578213809.html

https://ria.ru/20201007/belorussiya-1578635503.html

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, белгазпромбанк, александр лукашенко, дело белгазпромбанка, виктор бабарико, минск, белоруссия, в мире