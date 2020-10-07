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Шоубиз
https://ria.ru/20201007/ayza-1578652434.html
У бывшей жены Гуфа обнаружили "какое-то образование" в желудке
У телеведущей и бывшей жены рэпера Гуфа Айзы Анохиной нашли "какое-то образование". Об этом она сообщила в своем инстаграме. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T16:09
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шоубиз
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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. </strong>У телеведущей и бывшей жены рэпера Гуфа <a href="http://ria.ru/person_ayza-anokhina/" target="_blank" data-auto="true">Айзы Анохиной</a> нашли "какое-то образование". Об этом она сообщила в своем <a href="https://www.instagram.com/aizalovesam/" target="_blank">инстаграме</a>.Женщина рассказала, что ей предстоит операция. Однако Айза сообщила, что не унывает и "готова пройти и этот этап своей жизни".
https://ria.ru/20200921/anokhina-1577560075.html
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айза анохина

У бывшей жены Гуфа обнаружили "какое-то образование" в желудке

16:09 07.10.2020 (обновлено: 23:59 07.10.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАйза
Айза - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. У телеведущей и бывшей жены рэпера Гуфа Айзы Анохиной нашли "какое-то образование". Об этом она сообщила в своем инстаграме.

"Вышла из больницы вся в слезах", — поделилась эмоциями телеведущая.

Женщина рассказала, что ей предстоит операция. Однако Айза сообщила, что не унывает и "готова пройти и этот этап своей жизни".
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ШоубизАйза Анохина
 
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