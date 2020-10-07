https://ria.ru/20201007/ayza-1578652434.html

У бывшей жены Гуфа обнаружили "какое-то образование" в желудке

У телеведущей и бывшей жены рэпера Гуфа Айзы Анохиной нашли "какое-то образование". Об этом она сообщила в своем инстаграме. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T16:09

2020-10-07T16:09

2020-10-07T23:59

шоубиз

айза анохина

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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. </strong>У телеведущей и бывшей жены рэпера Гуфа <a href="http://ria.ru/person_ayza-anokhina/" target="_blank" data-auto="true">Айзы Анохиной</a> нашли "какое-то образование". Об этом она сообщила в своем <a href="https://www.instagram.com/aizalovesam/" target="_blank">инстаграме</a>.Женщина рассказала, что ей предстоит операция. Однако Айза сообщила, что не унывает и "готова пройти и этот этап своей жизни".

https://ria.ru/20200921/anokhina-1577560075.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

айза анохина