https://ria.ru/20201007/ayza-1578652434.html
У бывшей жены Гуфа обнаружили "какое-то образование" в желудке
У телеведущей и бывшей жены рэпера Гуфа Айзы Анохиной нашли "какое-то образование". Об этом она сообщила в своем инстаграме. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T16:09
2020-10-07T16:09
2020-10-07T23:59
шоубиз
айза анохина
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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. </strong>У телеведущей и бывшей жены рэпера Гуфа <a href="http://ria.ru/person_ayza-anokhina/" target="_blank" data-auto="true">Айзы Анохиной</a> нашли "какое-то образование". Об этом она сообщила в своем <a href="https://www.instagram.com/aizalovesam/" target="_blank">инстаграме</a>.Женщина рассказала, что ей предстоит операция. Однако Айза сообщила, что не унывает и "готова пройти и этот этап своей жизни".
https://ria.ru/20200921/anokhina-1577560075.html
4
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
айза анохина