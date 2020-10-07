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Рязанская область
https://ria.ru/20201007/asi-1578726727.html
Рязанский губернатор назвал АСИ надежным партнером области
Агентство стратегических инициатив является надежным партнером для Рязанской области в реализации важных проектов, которые позволяют региону эффективно... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T21:41
2020-10-07T21:41
рязанская область
николай любимов
агентство стратегических инициатив (аси)
рязанская область
общество
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<strong>РЯЗАНЬ, 7 окт - РИА Новости.</strong> Агентство стратегических инициатив является надежным партнером для <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> в реализации важных проектов, которые позволяют региону эффективно двигаться вперед, заявил в среду губернатор <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Ljubimov/" target="_blank" data-auto="true">Николай Любимов</a> на подписании соглашения о сотрудничестве между облправительством и АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".Подписи в документе поставили губернатор Рязанской области Николай Любимов и генеральный директор <a href="http://ria.ru/organization_Agentstvo_strategicheskikh_iniciativ_ASI/" target="_blank" data-auto="true">АСИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_CHupsheva/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Чупшева</a>. Глава региона отметил, что подписанное соглашение – это серьезный шаг к развитию и укреплению взаимодействия."Агентство стратегических инициатив является надежным партнером в реализации важных проектов, которые позволяют региону эффективно двигаться вперед. Это касается как сферы подготовки современных управленческих кадров, так и работы по внедрению лучших практик в различных отраслях экономики и социальной сферы. Работа очень значимая. Она позволяет более качественно выполнять задачи национальных проектов и поручения президента РФ по повышению уровня жизни людей, по формированию условий для инвестиционной активности и роста экономики", - сказал Любимов.Он отметил, что соглашение предусматривает сотрудничество более чем по 40 направлениям."Это вопросы улучшения инвестиционного климата в Рязанской области, формирования комфортной городской среды. Это развитие экономики, предпринимательства, образования, культуры и туризма, вопросы совершенствования социальной сферы, реализация общественно значимых инициатив", - пояснил Любимов.Светлана Чупшева подчеркнула, что один из важнейших проектов, отраженных в соглашении, - это национальная социальная инициатива."Вместе мы будем создавать качественную среду, повышать стандарты оказания услуг гражданам. Необходимо понимать, с какими трудностями сталкиваются семьи и подходить комплексно к решению этих вопросов. Уверена, что с Рязанской областью мы добьемся конкретных результатов, которые почувствуют жители региона", - сказала Чупшева.
https://ria.ru/20200918/gospodderzhka-1577466577.html
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николай любимов, агентство стратегических инициатив (аси), рязанская область, общество

Рязанский губернатор назвал АСИ надежным партнером области

21:41 07.10.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Губернатор Рязанской области Николай Любимов
 Губернатор Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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РЯЗАНЬ, 7 окт - РИА Новости. Агентство стратегических инициатив является надежным партнером для Рязанской области в реализации важных проектов, которые позволяют региону эффективно двигаться вперед, заявил в среду губернатор Николай Любимов на подписании соглашения о сотрудничестве между облправительством и АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".
Подписи в документе поставили губернатор Рязанской области Николай Любимов и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. Глава региона отметил, что подписанное соглашение – это серьезный шаг к развитию и укреплению взаимодействия.
"Агентство стратегических инициатив является надежным партнером в реализации важных проектов, которые позволяют региону эффективно двигаться вперед. Это касается как сферы подготовки современных управленческих кадров, так и работы по внедрению лучших практик в различных отраслях экономики и социальной сферы. Работа очень значимая. Она позволяет более качественно выполнять задачи национальных проектов и поручения президента РФ по повышению уровня жизни людей, по формированию условий для инвестиционной активности и роста экономики", - сказал Любимов.
Он отметил, что соглашение предусматривает сотрудничество более чем по 40 направлениям.
Губернатора Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
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"Это вопросы улучшения инвестиционного климата в Рязанской области, формирования комфортной городской среды. Это развитие экономики, предпринимательства, образования, культуры и туризма, вопросы совершенствования социальной сферы, реализация общественно значимых инициатив", - пояснил Любимов.
Светлана Чупшева подчеркнула, что один из важнейших проектов, отраженных в соглашении, - это национальная социальная инициатива.
"Вместе мы будем создавать качественную среду, повышать стандарты оказания услуг гражданам. Необходимо понимать, с какими трудностями сталкиваются семьи и подходить комплексно к решению этих вопросов. Уверена, что с Рязанской областью мы добьемся конкретных результатов, которые почувствуют жители региона", - сказала Чупшева.

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Рязанская областьНиколай ЛюбимовАгентство стратегических инициатив (АСИ)Рязанская областьОбщество
 
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