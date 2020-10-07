https://ria.ru/20201007/armiya-1578566085.html

Путин надеется, что перевооружение армии будет эффективным

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что вовлеченные в перевооружение российской армии будут работать так же эффективно и настойчиво, как это было и РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T10:22

2020-10-07T10:22

2020-10-07T10:22

владимир путин

в мире

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> выразил надежду, что вовлеченные в перевооружение российской армии будут работать так же эффективно и настойчиво, как это было и до сих пор."Хочу поблагодарить всех вас за проделанную работу, за ее результаты и выразить надежду на то, что и дальше все специалисты, вовлеченные в перевооружение российской армии, будут работать так же эффективно, так же настойчиво, как это было и до сих пор", - сказал Путин в ходе видеовстречи с Генштабом, где ему доложили об успешном запуске гиперзвуковой ракеты "Циркон".

https://ria.ru/20201007/tsirkon-1578563320.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, в мире