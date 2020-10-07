https://ria.ru/20201007/armeniya-1578701535.html

Лавров проведет переговоры с главой МИД Армении

Глава МИД РФ Сергей Лавров, как ожидается, проведет переговоры с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном 12 октября, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T19:00

2020-10-07T19:00

2020-10-07T19:10

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мид армении

москва

в мире

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>, как ожидается, проведет переговоры с главой МИД Армении <a href="http://ria.ru/person_Zograb_Mnacakanjan/" target="_blank" data-auto="true">Зограбом Мнацаканяном</a> 12 октября, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>.Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян подтвердила РИА Новости, что официальный визит Мнацаканяна в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> запланирован."Визит состоится 12 октября", - сказала Нагдалян.

https://ria.ru/20201006/armeniya-1578381051.html

россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид армении, москва, в мире