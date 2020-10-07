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Лавров проведет переговоры с главой МИД Армении
Глава МИД РФ Сергей Лавров, как ожидается, проведет переговоры с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном 12 октября, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T19:00
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россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид армении
москва
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>, как ожидается, проведет переговоры с главой МИД Армении <a href="http://ria.ru/person_Zograb_Mnacakanjan/" target="_blank" data-auto="true">Зограбом Мнацаканяном</a> 12 октября, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>.Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян подтвердила РИА Новости, что официальный визит Мнацаканяна в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> запланирован."Визит состоится 12 октября", - сказала Нагдалян.
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид армении, москва, в мире

Лавров проведет переговоры с главой МИД Армении

19:00 07.10.2020 (обновлено: 19:10 07.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, как ожидается, проведет переговоры с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном 12 октября, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Двенадцатого октября планируются переговоры глав МИД России и Армении в рамках планового визита Мнацаканяна в Москву.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян подтвердила РИА Новости, что официальный визит Мнацаканяна в Москву запланирован.
"Визит состоится 12 октября", - сказала Нагдалян.
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