https://ria.ru/20201007/arest-1578555669.html

Суд оставил под арестом главу красноярской общины Виссариона

Новосибирский областной суд в среду, рассмотрев апелляционную жалобу на арест руководителя красноярской религиозной общины "Церковь последнего завета" Сергея... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T09:24

2020-10-07T09:24

2020-10-07T09:24

следственный комитет россии (ск рф)

роман силантьев

новосибирск

красноярский край

каратузский район

происшествия

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<strong>НОВОСИБИРСК, 7 окт – РИА Новости.</strong> Новосибирский областной суд в среду, рассмотрев апелляционную жалобу на арест руководителя <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank">красноярской</a> религиозной общины "Церковь последнего завета" Сергея Торопа (Виссариона), оставил его в СИЗО, передает корреспондент РИА Новости.Судебное заседание прошло в закрытом режиме. Тороп и его адвокат просили провести заседание в открытом для СМИ режиме, однако прокурор и следователь были против. Тороп, участвующий в заседании по видеосвязи из следственного изолятора, заявил, что ему нечего скрывать."Постановление Центрального районного суда оставить без изменения, а апелляционную жалобу адвоката Маринкиной без удовлетворения", - сказала судья Галина Пудовкина. Также в среду суд рассматривает апелляционные жалобы на арест еще двоих руководителей религиозной общины.Ранее сообщалось, что 23 сентября Центральный районный суд <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирска</a> заключил под стражу на два месяца руководителя красноярской религиозной общины "Церковь последнего завета" Сергея Торопа, именовавшего себя Виссарионом - сыном божьим Христом и еще двоих руководителей его религиозной общины – Вадима Редькина и Владимира Ведерникова. Защитники всех троих подали апелляционные жалобы на это решение.Адвокат Торопа Ольга Маринкина заявляла журналистам, что обжалует решение об аресте своего подзащитного, так как не согласна с ним, как и с предъявленным обвинением, которое считает надуманным, не имеющим под собой оснований и доказательств.По информации <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ, в Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергея Торопа, именовавшего себя Виссарионом - сыном божьим Христом, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова, их подозревают в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием, а также в причинении тяжкого вреда здоровью двум и более лицам. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в нескольких поселках Курагинского и <a href="http://ria.ru/location_Karatuzskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Каратузского районов</a> Красноярского края.По этим статьям УК РФ фигурантам может грозить свыше 10 лет колонии. Как отметил в разговоре с РИА Новости религиовед <a href="http://ria.ru/person_Roman_Silantev/" target="_blank" data-auto="true">Роман Силантьев</a>, следователи, по-видимому, "длительное время копили на них компромат, проверяли эти данные, проводили экспертизы", прежде чем действовать против этой закрытой оккультной секты, которую, по его мнению, следует признать экстремистской организацией.Адвокаты членов общины Виссариона сочли их уголовное преследование "незаконным и необоснованным", заявив, что "у следствия нет ни одного факта, который позволял бы доказать посягательство на личность и права граждан". В суде глава религиозной общины сказал журналистам, что полностью не согласен с обвинением и считает, что нужна была чья-та заинтересованность, чтобы "придумать и насочинять". Он также заявил, что за 30 лет ни разу не брал плату за проведенные "таинства".

https://ria.ru/20201006/monastyr-1578448570.html

https://ria.ru/20200928/vissarion-1577866687.html

новосибирск

красноярский край

каратузский район

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Это вызывает удивление": основатель секты Виссарион заявил, что не согласен с обвинением Один из руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергей Тороп заявил в суде, что полностью не согласен с обвинением и отрицает детали, которые там упоминаются. Торопа во вторник привезли в Центральный районный суд Новосибирска, где будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения. 2020-10-07T09:24 true PT1M19S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), роман силантьев, новосибирск, красноярский край, каратузский район, происшествия