Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201007/arest-1578555669.html
Суд оставил под арестом главу красноярской общины Виссариона
Новосибирский областной суд в среду, рассмотрев апелляционную жалобу на арест руководителя красноярской религиозной общины "Церковь последнего завета" Сергея... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T09:24
2020-10-07T09:24
следственный комитет россии (ск рф)
роман силантьев
новосибирск
красноярский край
каратузский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577612333_0:0:2932:1649_1400x0_80_0_0_fda06d0f3e8b9180e1eae62be4d4426f.jpg
<strong>НОВОСИБИРСК, 7 окт – РИА Новости.</strong> Новосибирский областной суд в среду, рассмотрев апелляционную жалобу на арест руководителя <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank">красноярской</a> религиозной общины "Церковь последнего завета" Сергея Торопа (Виссариона), оставил его в СИЗО, передает корреспондент РИА Новости.Судебное заседание прошло в закрытом режиме. Тороп и его адвокат просили провести заседание в открытом для СМИ режиме, однако прокурор и следователь были против. Тороп, участвующий в заседании по видеосвязи из следственного изолятора, заявил, что ему нечего скрывать."Постановление Центрального районного суда оставить без изменения, а апелляционную жалобу адвоката Маринкиной без удовлетворения", - сказала судья Галина Пудовкина. Также в среду суд рассматривает апелляционные жалобы на арест еще двоих руководителей религиозной общины.Ранее сообщалось, что 23 сентября Центральный районный суд <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирска</a> заключил под стражу на два месяца руководителя красноярской религиозной общины "Церковь последнего завета" Сергея Торопа, именовавшего себя Виссарионом - сыном божьим Христом и еще двоих руководителей его религиозной общины – Вадима Редькина и Владимира Ведерникова. Защитники всех троих подали апелляционные жалобы на это решение.Адвокат Торопа Ольга Маринкина заявляла журналистам, что обжалует решение об аресте своего подзащитного, так как не согласна с ним, как и с предъявленным обвинением, которое считает надуманным, не имеющим под собой оснований и доказательств.По информации <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ, в Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергея Торопа, именовавшего себя Виссарионом - сыном божьим Христом, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова, их подозревают в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием, а также в причинении тяжкого вреда здоровью двум и более лицам. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в нескольких поселках Курагинского и <a href="http://ria.ru/location_Karatuzskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Каратузского районов</a> Красноярского края.По этим статьям УК РФ фигурантам может грозить свыше 10 лет колонии. Как отметил в разговоре с РИА Новости религиовед <a href="http://ria.ru/person_Roman_Silantev/" target="_blank" data-auto="true">Роман Силантьев</a>, следователи, по-видимому, "длительное время копили на них компромат, проверяли эти данные, проводили экспертизы", прежде чем действовать против этой закрытой оккультной секты, которую, по его мнению, следует признать экстремистской организацией.Адвокаты членов общины Виссариона сочли их уголовное преследование "незаконным и необоснованным", заявив, что "у следствия нет ни одного факта, который позволял бы доказать посягательство на личность и права граждан". В суде глава религиозной общины сказал журналистам, что полностью не согласен с обвинением и считает, что нужна была чья-та заинтересованность, чтобы "придумать и насочинять". Он также заявил, что за 30 лет ни разу не брал плату за проведенные "таинства".
https://ria.ru/20201006/monastyr-1578448570.html
https://ria.ru/20200928/vissarion-1577866687.html
новосибирск
красноярский край
каратузский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Это вызывает удивление": основатель секты Виссарион заявил, что не согласен с обвинением
Один из руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергей Тороп заявил в суде, что полностью не согласен с обвинением и отрицает детали, которые там упоминаются. Торопа во вторник привезли в Центральный районный суд Новосибирска, где будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.
2020-10-07T09:24
true
PT1M19S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577612333_201:0:2932:2048_1400x0_80_0_0_277a426eaafebbcee62cb89fa2914b51.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), роман силантьев, новосибирск, красноярский край, каратузский район, происшествия

Суд оставил под арестом главу красноярской общины Виссариона

09:24 07.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОдин из руководителей "Церкви последнего завета" Сергей Тороп (Виссарион)
Один из руководителей Церкви последнего завета Сергей Тороп (Виссарион) - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 7 окт – РИА Новости. Новосибирский областной суд в среду, рассмотрев апелляционную жалобу на арест руководителя красноярской религиозной общины "Церковь последнего завета" Сергея Торопа (Виссариона), оставил его в СИЗО, передает корреспондент РИА Новости.
Судебное заседание прошло в закрытом режиме. Тороп и его адвокат просили провести заседание в открытом для СМИ режиме, однако прокурор и следователь были против. Тороп, участвующий в заседании по видеосвязи из следственного изолятора, заявил, что ему нечего скрывать.
Прихожане на территории Среднеуральского женского монастыр - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
Вчера, 15:43Религия и мировоззрение
Среднеуральскому монастырю прочат судьбу "секты Виссариона"
"Постановление Центрального районного суда оставить без изменения, а апелляционную жалобу адвоката Маринкиной без удовлетворения", - сказала судья Галина Пудовкина. Также в среду суд рассматривает апелляционные жалобы на арест еще двоих руководителей религиозной общины.
Ранее сообщалось, что 23 сентября Центральный районный суд Новосибирска заключил под стражу на два месяца руководителя красноярской религиозной общины "Церковь последнего завета" Сергея Торопа, именовавшего себя Виссарионом - сыном божьим Христом и еще двоих руководителей его религиозной общины – Вадима Редькина и Владимира Ведерникова. Защитники всех троих подали апелляционные жалобы на это решение.
Вадим Редькин - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
28 сентября, 09:49Религия и мировоззрение
Фигурант дела общины Виссариона заявил о грубом обращении при задержании
Адвокат Торопа Ольга Маринкина заявляла журналистам, что обжалует решение об аресте своего подзащитного, так как не согласна с ним, как и с предъявленным обвинением, которое считает надуманным, не имеющим под собой оснований и доказательств.
По информации СК РФ, в Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергея Торопа, именовавшего себя Виссарионом - сыном божьим Христом, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова, их подозревают в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием, а также в причинении тяжкого вреда здоровью двум и более лицам. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в нескольких поселках Курагинского и Каратузского районов Красноярского края.
По этим статьям УК РФ фигурантам может грозить свыше 10 лет колонии. Как отметил в разговоре с РИА Новости религиовед Роман Силантьев, следователи, по-видимому, "длительное время копили на них компромат, проверяли эти данные, проводили экспертизы", прежде чем действовать против этой закрытой оккультной секты, которую, по его мнению, следует признать экстремистской организацией.
Адвокаты членов общины Виссариона сочли их уголовное преследование "незаконным и необоснованным", заявив, что "у следствия нет ни одного факта, который позволял бы доказать посягательство на личность и права граждан". В суде глава религиозной общины сказал журналистам, что полностью не согласен с обвинением и считает, что нужна была чья-та заинтересованность, чтобы "придумать и насочинять". Он также заявил, что за 30 лет ни разу не брал плату за проведенные "таинства".
 
Обсудить0
Следственный комитет России (СК РФ)Роман СилантьевНовосибирскКрасноярский крайКаратузский районПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:07Собянин призвал переболевших COVID-19 соблюдать рекомендации
10:06США включили Россию в список национальных угроз
10:06Путин назвал работу над ракетой "Циркон" большим этапом для России
10:03В Бишкеке митингующие требуют импичмента президента
10:03Россия успешно испытала гиперзвуковую ракету "Циркон"
10:00Азербайджан выступил против привлечения миротворцев в Карабах
09:59Государственная регистрационная служба Киргизии приостановила работу
09:58Азербайджан заявил, что не привлекал к участию в боях наемников из Сирии
09:56Собянин рассказал о проверках соблюдения требований по удаленке
09:54Пожар в санатории Минобороны в Крыму полностью потушили
09:54В Воронежской области потушили крупнейший из трех природных пожаров
09:52Вирусолог рассказал, когда стабилизируется ситуация с COVID-19 в России
09:52Правительство Москвы выделило на борьбу с пандемией 284 миллиарда рублей
09:51Собянин: данных о длительности иммунитета после заболевания COVID-19 нет
09:49Санитайзеры не являются заменой перчаткам, заявил Собянин
09:48Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
09:48Саратовец получил 13 лет за убийство соседа, назвавшего его геем
09:47В Подмосковье развернули около 8,4 тысячи коек для больных COVID-19
09:44Роспотребнадзор оценил ситуацию с COVID-19 в Крыму
09:40Сирия запросит поставки российской вакцины от COVID-19
Лента новостейМолния