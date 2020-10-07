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Ростовская область
Ростовская область
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Экспорт продукции АПК из Ростовской области вырос на 20,3%
Экспорт продукции агропромышленного комплекса из Ростовской области с начала года вырос на 20,3 процента и достиг 3,9 миллиарда долларов, что является лучшим... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T16:25
2020-10-07T16:25
ростовская область
ростовская область
экономика
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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 окт – РИА Новости.</strong> Экспорт продукции агропромышленного комплекса из <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a> с начала года вырос на 20,3 процента и достиг 3,9 миллиарда долларов, что является лучшим показателем в России, сообщил журналистам первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров."В общероссийском рейтинге мы занимаем первое место по валовому сбору зерновых культур, первое место по производству растительных рафинированных масел и первое место по экспорту агропромышленной продукции", - сказал он, уточнив, что доля Ростовской области в общероссийском экспорте сельхозпродукции составляет около 20 процентов."На сегодняшний день продукции АПК отгружено порядка 15,2 миллиона тонн на сумму около 3,9 миллиарда долларов при плане на этот год 5 миллиардов долларов. Идет рост экспорта по отношению к прошлому году как в ценовом, так и в количественном выражении: плюс 20,3 и плюс 22 процента соответственно", - добавил Гончаров. При этом в структуре экспорта отмечается рост переработанной продукции, в частности масложировой.По мнению Гончарова, таким показателям способствует активная работа предприятий-экспортеров, расположенных на территории региона, удобное географическое положение области, различные виды поддержки и наличие мощной сырьевой базы. Так, в текущем году в области было собрано 11,7 миллиона тонн ранних зерновых культур.В животноводческой отрасли в 2020 году отмечается рост продуктивности коров в сельхозпредприятиях примерно семь процентов и увеличение поголовья мясного скота на 12 процентов. Важнейшим направлением, по словам Гончарова, является перезапуск предприятия по производству индейки и утки. В целом на сопровождении регионального минсельхоза на сегодняшний день находятся 22 инвестпроекта на сумму более 77 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20200930/urozhay-1577990831.html
ростовская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
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60
ростовская область, экономика

Экспорт продукции АПК из Ростовской области вырос на 20,3%

16:25 07.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПшеничные поля
Пшеничные поля - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 окт – РИА Новости. Экспорт продукции агропромышленного комплекса из Ростовской области с начала года вырос на 20,3 процента и достиг 3,9 миллиарда долларов, что является лучшим показателем в России, сообщил журналистам первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.
"В общероссийском рейтинге мы занимаем первое место по валовому сбору зерновых культур, первое место по производству растительных рафинированных масел и первое место по экспорту агропромышленной продукции", - сказал он, уточнив, что доля Ростовской области в общероссийском экспорте сельхозпродукции составляет около 20 процентов.
"На сегодняшний день продукции АПК отгружено порядка 15,2 миллиона тонн на сумму около 3,9 миллиарда долларов при плане на этот год 5 миллиардов долларов. Идет рост экспорта по отношению к прошлому году как в ценовом, так и в количественном выражении: плюс 20,3 и плюс 22 процента соответственно", - добавил Гончаров. При этом в структуре экспорта отмечается рост переработанной продукции, в частности масложировой.
По мнению Гончарова, таким показателям способствует активная работа предприятий-экспортеров, расположенных на территории региона, удобное географическое положение области, различные виды поддержки и наличие мощной сырьевой базы. Так, в текущем году в области было собрано 11,7 миллиона тонн ранних зерновых культур.
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