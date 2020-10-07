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https://ria.ru/20201007/apatiya-1578534460.html
В каких случаях апатия может быть признаком болезни?
Наступление осени часто провоцирует подавленное настроение, усиление тревоги и, как следствие, плохое самочувствие. О том, как не впасть в уныние и не скатиться РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T02:00
2020-10-07T02:00
татьяна романенко
здоровье
общество
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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.</strong> Наступление осени часто провоцирует подавленное настроение, усиление тревоги и, как следствие, плохое самочувствие. О том, как не впасть в уныние и не скатиться в депрессию, в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201007/apatiya-1578454237.html" target="_blank">радио Sputnik</a> рассказала главный врач клиники "Твой доктор", терапевт, семейный доктор Татьяна Романенко.Специалисты связывают осеннюю хандру с естественным смещением биоритмов. Световой день становится короче, меняется погода, и нам все время хочется спать. Если у вас развивается апатия, а жизненный тонус снижается, то в первую очередь нужно разобраться с причинами, отметила терапевт Татьяна Романенко."Если вы чувствуете себя в понедельник, как в пятницу, то в первую очередь необходимо определить, с чем связано такое самочувствие, это просто хандра от нехватки солнца, вас задавили стрессы или у этого состояния есть уважительные причины", – сказала врач.Можно выделить несколько серьезных причин, которые способны повлиять на снижение жизненного тонуса. Для их выявления необходимо провести анализы и исследования."Когда мы говорим про уважительные причины: может быть, у нас в организме идет хронический воспалительный процесс. Как тут можно радоваться жизни и быть работоспособным? Нам нужно провести диагностику, чтобы понять, что у нас нет никакой дремлющей или активной инфекции в организме", – пояснила в беседе с радио Sputnik Татьяна Романенко.Второй момент, по ее мнению, заключается в нехватке витаминов или микроэлементов в организме. При недостатке витамина B12 или B9, может развиться анемия – кислородное голодание. Для понимания картины необходимо сделать анализ крови. Третья причина осенней хандры может заключаться в гормонах. В связи с гормональными сбоями часто может возникать нерадостное настроение. Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть наличие этой проблемы, необходимо провести гормональные исследования.Но что делать, если результаты анализов говорят, что вы здоровы, а сил и настроения нет? По мнению Татьяны Романенко, в этом случае можно говорить о неправильном образе жизни. И это проблему легко устранить.Ничто не мешает пройтись пешком с работы и на работу, не сидеть перед сном за компьютером или перед телевизором, а найти возможность прогуляться.
https://ria.ru/20201006/strakhi-1578331357.html
https://ria.ru/20200914/depressiya-1577188456.html
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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татьяна романенко, здоровье, общество

В каких случаях апатия может быть признаком болезни?

02:00 07.10.2020
 
© Depositphotos / Marjan ApostolovicАпатия
Апатия - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© Depositphotos / Marjan Apostolovic
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Наступление осени часто провоцирует подавленное настроение, усиление тревоги и, как следствие, плохое самочувствие. О том, как не впасть в уныние и не скатиться в депрессию, в интервью радио Sputnik рассказала главный врач клиники "Твой доктор", терапевт, семейный доктор Татьяна Романенко.
Специалисты связывают осеннюю хандру с естественным смещением биоритмов. Световой день становится короче, меняется погода, и нам все время хочется спать. Если у вас развивается апатия, а жизненный тонус снижается, то в первую очередь нужно разобраться с причинами, отметила терапевт Татьяна Романенко.
"Если вы чувствуете себя в понедельник, как в пятницу, то в первую очередь необходимо определить, с чем связано такое самочувствие, это просто хандра от нехватки солнца, вас задавили стрессы или у этого состояния есть уважительные причины", – сказала врач.
Можно выделить несколько серьезных причин, которые способны повлиять на снижение жизненного тонуса. Для их выявления необходимо провести анализы и исследования.
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"Когда мы говорим про уважительные причины: может быть, у нас в организме идет хронический воспалительный процесс. Как тут можно радоваться жизни и быть работоспособным? Нам нужно провести диагностику, чтобы понять, что у нас нет никакой дремлющей или активной инфекции в организме", – пояснила в беседе с радио Sputnik Татьяна Романенко.
Второй момент, по ее мнению, заключается в нехватке витаминов или микроэлементов в организме. При недостатке витамина B12 или B9, может развиться анемия – кислородное голодание. Для понимания картины необходимо сделать анализ крови.
Третья причина осенней хандры может заключаться в гормонах. В связи с гормональными сбоями часто может возникать нерадостное настроение. Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть наличие этой проблемы, необходимо провести гормональные исследования.
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Но что делать, если результаты анализов говорят, что вы здоровы, а сил и настроения нет? По мнению Татьяны Романенко, в этом случае можно говорить о неправильном образе жизни. И это проблему легко устранить.
"Если мы не нашли соматических патологий или отклонения в лабораторных показателях, тогда мы можем говорить, что мы мало двигаемся, и отсюда у нас нет сил. Не надо сразу идти на физкультуру и бежать по дорожке целый час. Когда мы говорим о прогулках и физической активности, то это предполагает нормальную работу мышц", – рассказала радио Sputnik врач.
Ничто не мешает пройтись пешком с работы и на работу, не сидеть перед сном за компьютером или перед телевизором, а найти возможность прогуляться.
 
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Татьяна РоманенкоЗдоровьеОбщество
 
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