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Активы Новикомбанка по итогам 2019 года увеличились на 15 процентов
По итогам 2019 года активы Новикомбанка увеличились на 15% и превысили 472 миллиарда рублей, банк уверенно выполнил целевые показатели по всем... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T12:29
2020-10-07T12:29
новикомбанк
новости компаний - экономика
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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.</strong> По итогам 2019 года активы <a href="http://ria.ru/organization_Novikombank/" target="_blank" data-auto="true">Новикомбанка</a> увеличились на 15% и превысили 472 миллиарда рублей, банк уверенно выполнил целевые показатели по всем бизнес-направлениям, сообщает пресс-служба банка, отмечая, что годовой отчет кредитной организации утвержден на общем собрании акционеров банка. "Согласно данным на сайте Банка России, тенденция роста активов в принципе является для Новикомбанка весьма устойчивой, на 1 июля 2020 года активы банка составили уже 508 миллиардов рублей", — говорится в пресс-релизе. Пресс-служба отмечает, что высокие темпы роста обеспечены в первую очередь растущим кредитным портфелем, драйвером которого является активное участие Новикомбанка в финансировании национальных проектов под эгидой контролирующего акционера – Госкорпорации Ростех. В 2019 году Новикомбанк продолжил динамичное развитие партнерских отношений с ведущими российскими промышленными корпорациями. Существенно увеличился объем сотрудничества с предприятиями реального сектора экономики, машиностроения и высоких технологий. Одно из ключевых направлений деятельности Новикомбанка — поддержка проектов диверсификации предприятий <a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростеха</a>. По итогам 2019 года количество финансируемых проектов диверсификации достигло 87, в первой половине 2020 года финансовую поддержку Новикомбанка получили уже около 100 проектов. На данный момент для реализации проектов по диверсификации банком предоставлены кредиты и находятся в стадии организации финансирования сделки на сумму более 300 миллиардов рублей. Банковская продуктовая линейка полностью учитывает потребности высокотехнологичных предприятий. "Приоритет и последовательность кредитования высоконадежных заемщиков обеспечили банку положительную динамику всех ключевых показателей. Один только семикратный рост прибыли – до 10,1 млрд рублей – подтверждает эффективность работы по выполнению утвержденной акционером Стратегии развития банка и позволяет реинвестировать в отечественную промышленность больший объем финансовых ресурсов без отвлечения бюджетных средств", — сказала председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.
https://ria.ru/20200909/novikombank-1576994452.html
РИА Новости
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новикомбанк, новости компаний - экономика

Активы Новикомбанка по итогам 2019 года увеличились на 15 процентов

12:29 07.10.2020
 
© Фото : пресс-служба НовикомбанкаСтенд Новикомбанка
Стенд Новикомбанка - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© Фото : пресс-служба Новикомбанка
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. По итогам 2019 года активы Новикомбанка увеличились на 15% и превысили 472 миллиарда рублей, банк уверенно выполнил целевые показатели по всем бизнес-направлениям, сообщает пресс-служба банка, отмечая, что годовой отчет кредитной организации утвержден на общем собрании акционеров банка.
"Согласно данным на сайте Банка России, тенденция роста активов в принципе является для Новикомбанка весьма устойчивой, на 1 июля 2020 года активы банка составили уже 508 миллиардов рублей", — говорится в пресс-релизе.
Пресс-служба отмечает, что высокие темпы роста обеспечены в первую очередь растущим кредитным портфелем, драйвером которого является активное участие Новикомбанка в финансировании национальных проектов под эгидой контролирующего акционера – Госкорпорации Ростех.
В 2019 году Новикомбанк продолжил динамичное развитие партнерских отношений с ведущими российскими промышленными корпорациями. Существенно увеличился объем сотрудничества с предприятиями реального сектора экономики, машиностроения и высоких технологий.
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Одно из ключевых направлений деятельности Новикомбанка — поддержка проектов диверсификации предприятий Ростеха. По итогам 2019 года количество финансируемых проектов диверсификации достигло 87, в первой половине 2020 года финансовую поддержку Новикомбанка получили уже около 100 проектов.
На данный момент для реализации проектов по диверсификации банком предоставлены кредиты и находятся в стадии организации финансирования сделки на сумму более 300 миллиардов рублей. Банковская продуктовая линейка полностью учитывает потребности высокотехнологичных предприятий.
"Приоритет и последовательность кредитования высоконадежных заемщиков обеспечили банку положительную динамику всех ключевых показателей. Один только семикратный рост прибыли – до 10,1 млрд рублей – подтверждает эффективность работы по выполнению утвержденной акционером Стратегии развития банка и позволяет реинвестировать в отечественную промышленность больший объем финансовых ресурсов без отвлечения бюджетных средств", — сказала председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.
 
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НовикомбанкНовости компаний - Экономика
 
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