https://ria.ru/20201007/aktivy-1578595347.html

Активы Новикомбанка по итогам 2019 года увеличились на 15 процентов

По итогам 2019 года активы Новикомбанка увеличились на 15% и превысили 472 миллиарда рублей, банк уверенно выполнил целевые показатели по всем... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T12:29

2020-10-07T12:29

2020-10-07T12:29

новикомбанк

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578316413_0:171:1616:1080_1400x0_80_0_0_7842096f745150a4c50e71713b43cee1.jpg

<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.</strong> По итогам 2019 года активы <a href="http://ria.ru/organization_Novikombank/" target="_blank" data-auto="true">Новикомбанка</a> увеличились на 15% и превысили 472 миллиарда рублей, банк уверенно выполнил целевые показатели по всем бизнес-направлениям, сообщает пресс-служба банка, отмечая, что годовой отчет кредитной организации утвержден на общем собрании акционеров банка. "Согласно данным на сайте Банка России, тенденция роста активов в принципе является для Новикомбанка весьма устойчивой, на 1 июля 2020 года активы банка составили уже 508 миллиардов рублей", — говорится в пресс-релизе. Пресс-служба отмечает, что высокие темпы роста обеспечены в первую очередь растущим кредитным портфелем, драйвером которого является активное участие Новикомбанка в финансировании национальных проектов под эгидой контролирующего акционера – Госкорпорации Ростех. В 2019 году Новикомбанк продолжил динамичное развитие партнерских отношений с ведущими российскими промышленными корпорациями. Существенно увеличился объем сотрудничества с предприятиями реального сектора экономики, машиностроения и высоких технологий. Одно из ключевых направлений деятельности Новикомбанка — поддержка проектов диверсификации предприятий <a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростеха</a>. По итогам 2019 года количество финансируемых проектов диверсификации достигло 87, в первой половине 2020 года финансовую поддержку Новикомбанка получили уже около 100 проектов. На данный момент для реализации проектов по диверсификации банком предоставлены кредиты и находятся в стадии организации финансирования сделки на сумму более 300 миллиардов рублей. Банковская продуктовая линейка полностью учитывает потребности высокотехнологичных предприятий. "Приоритет и последовательность кредитования высоконадежных заемщиков обеспечили банку положительную динамику всех ключевых показателей. Один только семикратный рост прибыли – до 10,1 млрд рублей – подтверждает эффективность работы по выполнению утвержденной акционером Стратегии развития банка и позволяет реинвестировать в отечественную промышленность больший объем финансовых ресурсов без отвлечения бюджетных средств", — сказала председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.

https://ria.ru/20200909/novikombank-1576994452.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новикомбанк, новости компаний - экономика