https://ria.ru/20201006/zhaparov-1578523536.html

В парламенте Киргизии рассказали, когда утвердят Жапарова премьером

Утверждение Садыра Жапарова премьер-министром Киргизии произойдет, когда он представит свою программу и состав кабмина, разъяснил журналистам новый спикер... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T21:24

2020-10-06T21:24

2020-10-06T21:24

протесты в бишкеке

садыр жапаров

темир сариев

алмазбек атамбаев

бишкек

единство

киргизия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578517409_0:42:1300:773_1400x0_80_0_0_ccbc44690b022229aa3e4fe7621d5f8c.jpg

<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Утверждение <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a> премьер-министром <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> произойдет, когда он представит свою программу и состав кабмина, разъяснил журналистам новый спикер парламента Мыктыбек Абдылдаев.По его словам, коалиция парламентского большинства представила его кандидатуру на сегодняшнем экстренном заседании в отеле "Достук".В свою очередь бывший глава кабмина <a href="http://ria.ru/person_Temir_Sariev/" target="_blank" data-auto="true">Темир Сариев</a> заявил 24.kg, что с тем Координационным советом, куда входят он и Адахан Мадумаров, кандидатура Жапарова не была согласована.В понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разогнать митинг начались столкновения с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи экс-президента республики <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбека Атамбаева</a>. Утром во вторник стало известно, что митингующие захватили здание правительства. Протестующие также освободили из колонии экс-премьера Киргизии Жанторо Сатыбалдиева. Позднее ЦИК признал итоги выборов недействительными. В столкновениях, по данным минздрава, пострадали почти 700 человек, один погиб.Выборы в парламент Киргизии состоялись 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков, в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("<a href="http://ria.ru/organization_Edinstvo/" target="_blank" data-auto="true">Единство</a>", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан"(центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.

бишкек

киргизия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Бишкек: волнения у Белого дома Волнения у Белого дома в Бишкеке. 2020-10-06T21:24 true PT0M53S

Атамбаева выводят из СИЗО ГКНБ Атамбаева вывели из СИЗО ГКНБ 2020-10-06T21:24 true PT0M43S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, темир сариев, алмазбек атамбаев, бишкек, единство, киргизия, в мире