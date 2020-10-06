https://ria.ru/20201006/zhaparov-1578511327.html

Суд оправдал нового премьера Киргизии, сидевшего за захват заложника

Верховный суд Киргизии отменил приговор новому премьер-министру Садыру Жапарову, сидевшему за захват заложника, сообщает 24.kg со ссылкой на его адвоката... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T19:42

2020-10-06T19:42

2020-10-06T22:53

протесты в бишкеке

садыр жапаров

киргизия

в мире

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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Верховный суд <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> отменил приговор новому премьер-министру <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыру Жапарову</a>, сидевшему за захват заложника, сообщает <a href="http://24.kg" target="_blank" rel="nofollow noopener">24.kg</a> со ссылкой на его адвоката Шарабедина Токтосунова."Суд рассмотрел материалы по вновь открывшимся обстоятельствам, отменил решения Первомайского районного, городского и Верховного судов. Дело направили на досудебное производство, так как Верховный суд не может прекратить его", — сказал адвокат.Оппозиционный политик Жапаров во вторник был назначен премьер-министром Киргизии на экстренном заседании парламента. Жапарова ночью протестующие освободили из тюрьмы, где он отбывал срок за захват заложника в ходе массовых беспорядков в 2013 году.В понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> на центральной площади Ала-Тоо собрались около двух тысяч человек — сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в Законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. Ночью с понедельника на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии, и разгромили его. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи экс-президента республики <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбека Атамбаева</a>.По данным Минздрава, в столкновениях пострадали почти 700 человек, из которых около 200 — силовики. Один человек погиб.Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков, в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("<a href="http://ria.ru/organization_Edinstvo/" target="_blank" data-auto="true">Единство</a>", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан" (центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в семь процентов. Во вторник Центризбирком сам признал итоги выборов недействительными.

https://ria.ru/20201006/revolyutsiya-v-kirgizii-1578432569.html

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Белый дом горит в Бишкеке Правительство Кыргызстана разослало пресс-релиз В сообщении говорится, что правительство функционирует в особом режиме — профильные госструктуры работают над обеспечением общественной безопасности и правопорядка. "Правительство призывает всех участников политического процесса к мирному урегулированию вопросов. Все вопросы должны быть решены в правовом русле во благо благополучия и безопасности нашего народа, процветания страны", — говорится в релизе. 2020-10-06T19:42 true PT0M15S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, киргизия, в мире