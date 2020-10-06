https://ria.ru/20201006/zakhvat-1578475641.html

Неизвестные захватили филиал крупнейшего месторождения угля в Киргизии

Неизвестные захватили угольный разрез Кара-Кече, крупнейшее в Киргизии месторождение каменного угля и главный поставщик топлива на ТЭЦ Бишкека, сообщили РИА... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T17:17

2020-10-06T17:17

2020-10-06T19:10

алмазбек атамбаев

бишкек

единство

протесты в бишкеке

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 6 окт — РИА Новости.</strong> Неизвестные захватили угольный разрез Кара-Кече, крупнейшее в <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> месторождение каменного угля и главный поставщик топлива на ТЭЦ <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкека</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе государственного предприятия "Кыргызкомур" ("Киргизский уголь").По его словам, нападавшие отобрали у работников кассы филиала выручку от реализации угольной продукции на сумму более полумиллиона сомов (семь тысяч долларов), вынудили написать заявление об уходе по собственному желанию директора филиала, главного инженера и потребовали смены всего руководства. Также неизвестные лица массово вывозят уголь из карьера без документов, без оформления и без оплаты."Вышеуказанные обстоятельства и захват угольной продукции для обеспечения населения, крупных промышленных предприятий и ТЭЦ Бишкека негативно отразятся на отопительном сезоне-2020/2021. В данный момент руководителем госпредприятия Канатбеком Ашырбаевым направлено заявление в ГКНБ (Госкомитет национальной безопасности. — Прим. ред.), МВД и в недавно созданный координационный совет Киргизии о принятии мер", — заявили в пресс-службе.В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около двух тысяч человек — сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в Законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. Ночью с понедельника на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация президента Киргизии, и разгромили его. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из под стражи экс-президента республики <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбека Атамбаева</a>.По данным минздрава, в столкновениях пострадали почти 700 человек, из которых около 200 — силовики. Один человек погиб.Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования, после обработки бюллетеней с 98% участков в парламент проходили четыре партии: "Биримдик" ("<a href="http://ria.ru/organization_Edinstvo/" target="_blank" data-auto="true">Единство</a>", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан" (центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в семь процентов. Во вторник Центризбирком сам признал итоги выборов недействительными.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Разгон митинга в Бишкеке 🇰🇬Почему полыхнуло в Кыргызстане. @SputnikLive разбирался в особенностях местной политики. ▪️Нельзя сказать, что за переворотом стоит одна конкретная политическая сила. Никто не ожидал, что митинг протеста начнет набирать такие обороты. ▪️В результате прошедших в воскресенье парламентских выборов первое место заняла партия "Биримдик". Ее лидер – брат действующего президента страны. Второе место взяла партия "Мекеним". Разрыв между первым и вторым местом минимальный – всего 1 мандат (46 и 45 соответственно). "Мекеним" – партия одного из самых богатых людей Кыргызстана Райыма Матраимова. ▪️Именно Матраимова злые языки называют главным виновником ссоры между бывшими друзьями и соратниками – президентом Жээнбековым и его предшественником Алмазбеком Атамбаевым. Якобы тот поддерживал Атамбаева, но позже стал помогать Жээнбекову. ▪️Вероятно, Матраимов почувствовал слабость Жээнбекова и попытался от него дистанцироваться. Перед выборами бизнесмен приобрел чуть ли не половину СМИ в стране. Политологи не исключают у него президентских амбиций. ▪️Очевидно, это не осталось незамеченным. В прошлом году бывший таможенник Матраимов попал под следствие – его заподозрили в финансовых преступлениях и связях с криминалом. Матраимов был готов к открытой конфронтации с Жээнбековым. Но после освобождения Атамбаева пошли слухи, что бизнесмен уехал из страны. ▪️Не стоит забывать и о традиционном противостоянии севера и юга страны. Север, в том числе Бишкек, не поддерживает южанина Жээнбекова. Здесь считают, что тот предал своего друга и наставника Атамбаева. Кроме того, выходцы из южных областей в последнее время стали занимать высокие государственные посты, что добавило раздражение в столице. 2020-10-06T17:17 true PT2M07S

Атамбаева выводят из СИЗО ГКНБ Атамбаева вывели из СИЗО ГКНБ 2020-10-06T17:17 true PT0M43S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алмазбек атамбаев, бишкек, единство, киргизия, в мире