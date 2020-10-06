Эксперт оценил вероятные последствия загрязнения вод на Камчатке
© РИА Новости / Александр ПирагисСемья отдыхает на Халактырском пляже Тихоокеанского побережья полуострова Камчатка
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Последствия от загрязнения на Камчатке будут проявляться годами в мутациях, считает эксперт общероссийского движения "Сильная Россия" по вопросам экологии, президент Совета по экологическому строительству Дмитрий Березуцкий.
"Очередной раз природе нанесен значительный ущерб. Какие бы версии сейчас ни обсуждались, в общем итоге станет ясно, что это дело рук человека. Разлив с какого-то танкера или вымылось с какого-то захоронения, но, тем не менее, мы пожинаем плоды нашего небрежного отношения к природным ресурсам. Тем более в такой зоне, как Камчатка, Тихий океан, на которые мы ставим ставки в развитии туризма. Такие последствия быстро не устраняются. Хотя океан имеет способность к восстановлению, но это будет отзываться еще годами в разных мутациях, в разной проблематике", - заявил Березуцкий РИА Новости.
В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные.
Минприроды Камчатского края нашло в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов. Позже глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин сообщил, что Росприроднадзор не обнаружил в анализах воды химических реагентов, но подтвердил, что есть небольшие превышения по железу и фосфатам. Расширенный анализ проб воды в Москве будет завершен к 8 октября.
Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. Тем временем, по заявлению местных властей, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается.