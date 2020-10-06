https://ria.ru/20201006/zagryaznenie-1578449373.html

Эксперт оценил вероятные последствия загрязнения вод на Камчатке

Последствия от загрязнения на Камчатке будут проявляться годами в мутациях, считает эксперт общероссийского движения "Сильная Россия" по вопросам экологии,... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T15:28

2020-10-06T15:28

2020-10-06T15:28

загрязнение воды на камчатке

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

дмитрий кобылкин

камчатский край

происшествия

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Последствия от загрязнения на Камчатке будут проявляться годами в мутациях, считает эксперт общероссийского движения "Сильная Россия" по вопросам экологии, президент Совета по экологическому строительству Дмитрий Березуцкий.В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатском крае</a>. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные.<a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_prirodnykh_resursov_i_ehkologii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минприроды</a> Камчатского края нашло в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов. Позже глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин сообщил, что <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзор</a> не обнаружил в анализах воды химических реагентов, но подтвердил, что есть небольшие превышения по железу и фосфатам. Расширенный анализ проб воды в Москве будет завершен к 8 октября.Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. Тем временем, по заявлению местных властей, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается.

https://ria.ru/20201006/zagryaznenie-1578384920.html

https://ria.ru/20201006/kamchatka-1578412639.html

камчатский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), дмитрий кобылкин, камчатский край, происшествия