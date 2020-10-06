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https://ria.ru/20201006/zagryaznenie-1578449373.html
Эксперт оценил вероятные последствия загрязнения вод на Камчатке
Последствия от загрязнения на Камчатке будут проявляться годами в мутациях, считает эксперт общероссийского движения "Сильная Россия" по вопросам экологии,... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T15:28
2020-10-06T15:28
загрязнение воды на камчатке
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
дмитрий кобылкин
камчатский край
происшествия
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Последствия от загрязнения на Камчатке будут проявляться годами в мутациях, считает эксперт общероссийского движения "Сильная Россия" по вопросам экологии, президент Совета по экологическому строительству Дмитрий Березуцкий.В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатском крае</a>. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные.<a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_prirodnykh_resursov_i_ehkologii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минприроды</a> Камчатского края нашло в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов. Позже глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин сообщил, что <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзор</a> не обнаружил в анализах воды химических реагентов, но подтвердил, что есть небольшие превышения по железу и фосфатам. Расширенный анализ проб воды в Москве будет завершен к 8 октября.Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. Тем временем, по заявлению местных властей, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается.
https://ria.ru/20201006/zagryaznenie-1578384920.html
https://ria.ru/20201006/kamchatka-1578412639.html
камчатский край
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загрязнение воды на камчатке, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), дмитрий кобылкин, камчатский край, происшествия

Эксперт оценил вероятные последствия загрязнения вод на Камчатке

15:28 06.10.2020
 
© РИА Новости / Александр ПирагисСемья отдыхает на Халактырском пляже Тихоокеанского побережья полуострова Камчатка
Семья отдыхает на Халактырском пляже Тихоокеанского побережья полуострова Камчатка - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Александр Пирагис
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Последствия от загрязнения на Камчатке будут проявляться годами в мутациях, считает эксперт общероссийского движения "Сильная Россия" по вопросам экологии, президент Совета по экологическому строительству Дмитрий Березуцкий.
"Очередной раз природе нанесен значительный ущерб. Какие бы версии сейчас ни обсуждались, в общем итоге станет ясно, что это дело рук человека. Разлив с какого-то танкера или вымылось с какого-то захоронения, но, тем не менее, мы пожинаем плоды нашего небрежного отношения к природным ресурсам. Тем более в такой зоне, как Камчатка, Тихий океан, на которые мы ставим ставки в развитии туризма. Такие последствия быстро не устраняются. Хотя океан имеет способность к восстановлению, но это будет отзываться еще годами в разных мутациях, в разной проблематике", - заявил Березуцкий РИА Новости.
Сотрудник УМВД Камчатского края во время оперативно-разыскных мероприятий на месте предполагаемого происшествия на Халактырском пляже на Камчатке - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
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Названы две возможные причины загрязнения воды на Камчатке
В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные.
Минприроды Камчатского края нашло в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов. Позже глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин сообщил, что Росприроднадзор не обнаружил в анализах воды химических реагентов, но подтвердил, что есть небольшие превышения по железу и фосфатам. Расширенный анализ проб воды в Москве будет завершен к 8 октября.
Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. Тем временем, по заявлению местных властей, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается.
Выброшенная на берег Авачинской губы морская звезда - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
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Загрязнение воды на КамчаткеФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Дмитрий КобылкинКамчатский крайПроисшествия
 
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