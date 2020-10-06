https://ria.ru/20201006/yauza-1578446608.html
В Москве с поверхности Яузы удалили маслянистое пятно
Маслянистое пятно удалили с поверхности воды в реке Яуза в Москве, ситуация находится на контроле специалистов, сообщили в пресс-службе "Мосводостока". РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T15:20
2020-10-06T15:20
2020-10-06T15:20
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Маслянистое пятно удалили с поверхности воды в реке Яуза в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, ситуация находится на контроле специалистов, сообщили в пресс-службе "<a href="http://ria.ru/organization_Mosvodostok/" target="_blank" data-auto="true">Мосводостока</a>".В ведомстве рассказали, что в ночь на 6 октября акватория реки дважды обрабатывалась специальным сорбирующим раствором."Сегодня все остатки сорбирующего вещества с поверхности водной глади были собраны и ликвидированы. В настоящее время акватория реки Яуза в районе Русаковской набережной чистая и без загрязнений", - добавили в Мосводостоке.
https://ria.ru/20200719/1574556543.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мосводосток, москва, происшествия