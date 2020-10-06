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В Москве с поверхности Яузы удалили маслянистое пятно
Маслянистое пятно удалили с поверхности воды в реке Яуза в Москве, ситуация находится на контроле специалистов, сообщили в пресс-службе "Мосводостока". РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T15:20
2020-10-06T15:20
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосводосток
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происшествия
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Маслянистое пятно удалили с поверхности воды в реке Яуза в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, ситуация находится на контроле специалистов, сообщили в пресс-службе "<a href="http://ria.ru/organization_Mosvodostok/" target="_blank" data-auto="true">Мосводостока</a>".В ведомстве рассказали, что в ночь на 6 октября акватория реки дважды обрабатывалась специальным сорбирующим раствором."Сегодня все остатки сорбирующего вещества с поверхности водной глади были собраны и ликвидированы. В настоящее время акватория реки Яуза в районе Русаковской набережной чистая и без загрязнений", - добавили в Мосводостоке.
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мосводосток, москва, происшествия

В Москве с поверхности Яузы удалили маслянистое пятно

15:20 06.10.2020
 
© РИА Новости / О. Носова / Перейти в фотобанкРека Яуза
Река Яуза - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / О. Носова
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Маслянистое пятно удалили с поверхности воды в реке Яуза в Москве, ситуация находится на контроле специалистов, сообщили в пресс-службе "Мосводостока".
"После вчерашнего инцидента с появлением маслянистого пятна на реке Яуза специалисты ГУП "Мосводосток" взяли на контроль состояние и качество воды на участке реки. Повторного сброса загрязняющих веществ в реку не зафиксировано", - сообщили в пресс-службе.
В ведомстве рассказали, что в ночь на 6 октября акватория реки дважды обрабатывалась специальным сорбирующим раствором.
"Сегодня все остатки сорбирующего вещества с поверхности водной глади были собраны и ликвидированы. В настоящее время акватория реки Яуза в районе Русаковской набережной чистая и без загрязнений", - добавили в Мосводостоке.
Яуза - РИА Новости, 1920, 19.07.2020
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В Москве усилили контроль за Яузой после сброса песчано-глинистых веществ
 
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосводостокМоскваПроисшествия
 
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