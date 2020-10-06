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https://ria.ru/20201006/whatsapp-1578330582.html
Эксперт рассказал, как сделать так, чтобы никто не входил в ваш WhatsApp
Для того, чтобы никто не смог войти в ваш WhatsApp, следует установить пароль на доступ к устройству, настроить двухфакторную аутентификацию для WhatsApp и... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T03:08
2020-10-06T03:09
эльвина насибулина
роскачество
whatsapp inc.
технологии
общество
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Как сделать так, чтобы никто не входил в ваш WhatsApp?
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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Для того, чтобы никто не смог войти в ваш <a href="http://ria.ru/organization_WhatsApp_Inc/" target="_blank" data-auto="true">WhatsApp</a>, следует установить пароль на доступ к устройству, настроить двухфакторную аутентификацию для WhatsApp и никому не давать свой гаджет в руки, рассказал агентству "<a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201006/832115560.html" target="_blank">Прайм</a>" аналитик-исследователь цифровых продуктов <a href="http://ria.ru/organization_Roskachestvo/" target="_blank" data-auto="true">Роскачества</a> Эльвина Насибулина.
Чтобы трусы оставались долгое время чистыми, в туалете их надо снимать каждый раз при малой, а особенно большой нужде!!!!
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
эльвина насибулина, роскачество, whatsapp inc., технологии, общество

Эксперт рассказал, как сделать так, чтобы никто не входил в ваш WhatsApp

03:08 06.10.2020 (обновлено: 03:09 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваИконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Для того, чтобы никто не смог войти в ваш WhatsApp, следует установить пароль на доступ к устройству, настроить двухфакторную аутентификацию для WhatsApp и никому не давать свой гаджет в руки, рассказал агентству "Прайм" аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина.
"Активным пользователям мессенджера стоит задуматься о безопасности десктопной версии приложения — WhatsApp Web. Теоретически есть возможность шпионажа – если пользователь оставил телефон без присмотра, а злоумышленник с его помощью отсканировал специальный QR-код на сайте web.whatsapp.com", — предостерегает эксперт.
 
Обсудить10
Эльвина НасибулинаРоскачествоWhatsApp Inc.ТехнологииОбщество
 
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