https://ria.ru/20201006/vybory-1578484254.html

Вопроса о переносе выборов на повестке дня не стояло, заявил Песков

Вопроса о переносе выборов на повестке дня не стояло, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T17:48

2020-10-06T17:48

2020-10-06T17:48

дмитрий песков

политика

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Вопроса о переносе выборов на повестке дня не стояло, сообщил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Его не было. Его не стояло, этого вопроса. Этот вопрос стоял на повестке дня политологов и СМИ. Снят ли он с их повестки дня, я не могу сказать", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20201006/vozrast-1578470313.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, политика