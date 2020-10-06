https://ria.ru/20201006/vybory-1578484254.html
Вопроса о переносе выборов на повестке дня не стояло, заявил Песков
Вопроса о переносе выборов на повестке дня не стояло, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T17:48
2020-10-06T17:48
2020-10-06T17:48
дмитрий песков
политика
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Вопроса о переносе выборов на повестке дня не стояло, сообщил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Его не было. Его не стояло, этого вопроса. Этот вопрос стоял на повестке дня политологов и СМИ. Снят ли он с их повестки дня, я не могу сказать", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20201006/vozrast-1578470313.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, политика