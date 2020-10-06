Путин оценил возможность переноса сроков выборов в России
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с приветствием организаторам, участникам и гостям международного военно-технического форума "Армия - 2020" и Армейских международных игр - 2020
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин высказался о предложениях переноса сроков проведения выборных кампаний в России: везде есть плюсы и минусы, исходим из того, что удобно гражданам.
Глава фракции ЕР Сергей Неверов на встрече с Путиным заявил, что сентябрь является наиболее оптимальным периодом для проведения выборов.
"Там есть везде и плюсы, и минусы. Сейчас не будем об этом говорить. Сложилось так как сложилось. В целом вы упомянули о том, что во многих других странах берут на вооружение, это время проведения избирательных кампаний: лето закончилось, все вернулись домой. Исходим из того, что для людей удобнее всего", - сказал Путин на встрече с лидерами думских фракций, предложив также ознакомиться с аргументами коллег.