Путин оценил возможность переноса сроков выборов в России

"Там есть везде и плюсы, и минусы. Сейчас не будем об этом говорить. Сложилось так как сложилось. В целом вы упомянули о том, что во многих других странах берут на вооружение, это время проведения избирательных кампаний: лето закончилось, все вернулись домой. Исходим из того, что для людей удобнее всего", - сказал Путин на встрече с лидерами думских фракций, предложив также ознакомиться с аргументами коллег.