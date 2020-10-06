https://ria.ru/20201006/vybory-1578403246.html

Эксперт оценил риск протестов после президентских выборов в Таджикистане

Протестные акции после президентских выборов в Таджикистане невозможны, считает политолог, заместитель председателя оппозиционной̆ Социал-демократической... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T12:36

2020-10-06T12:36

2020-10-06T12:36

протесты в бишкеке

эмомали рахмон

алмазбек атамбаев

бишкек

таджикистан

киргизия

в мире

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<strong>ДУШАНБЕ, 6 окт - РИА Новости, Лидия Исамова.</strong> Протестные акции после президентских выборов в Таджикистане невозможны, считает политолог, заместитель председателя оппозиционной̆ Социал-демократической партии Шокирджон Хакимов.Выборы президента Таджикистана пройдут 11 октября. Участвовать в выборах президента Таджикистана будут действующий глава государства <a href="http://ria.ru/person_EHmomali_Rakhmon/" target="_blank" data-auto="true">Эмомали Рахмон</a> от Федерации независимых профсоюзов, Союза молодежи и Народно-демократической партии, Рустам Латифзода от аграриев, Абдухалим Гаффорзода от Соцпартии, Рустам Рахматзода от Партии экономических реформ и Миродж Абдуллоев от коммунистов.По его мнению, это связано с тем, что до сих пор абсолютное большинство граждан <a href="http://ria.ru/location_Tajikistan/" target="_blank" data-auto="true">Таджикистана</a> находятся в состоянии страха из-за событий 1990-х годов (гражданская война 1992-1997 годов). "Это невозможно и из-за тех возможностей̆, которые власть дала силовым и правоохранительным органам страны", - сказал Хакимов.Он считает, что даже если вдруг будут возникать стихийные протесты, гражданское общество в стране осознает, что власть примет репрессивные меры не только против идеологов и организаторов, но и против всех участников митингов.В соседней Киргизии после парламентских выборов начались протесты. В понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация президента <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a>. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи экс-президента республики <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбека Атамбаева</a>. В столкновениях, по данным минздрава, пострадали 590 человек. Один погиб.

https://ria.ru/20201006/radikalizatsiya-1578396156.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эмомали рахмон, алмазбек атамбаев, бишкек, таджикистан, киргизия, в мире