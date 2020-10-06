Эксперт оценил риск протестов после президентских выборов в Таджикистане
© Sputnik / Амир ИсаевПрохожие в защитных масках на одной из улиц в Душанбе
© Sputnik / Амир Исаев
ДУШАНБЕ, 6 окт - РИА Новости, Лидия Исамова. Протестные акции после президентских выборов в Таджикистане невозможны, считает политолог, заместитель председателя оппозиционной̆ Социал-демократической партии Шокирджон Хакимов.
Выборы президента Таджикистана пройдут 11 октября. Участвовать в выборах президента Таджикистана будут действующий глава государства Эмомали Рахмон от Федерации независимых профсоюзов, Союза молодежи и Народно-демократической партии, Рустам Латифзода от аграриев, Абдухалим Гаффорзода от Соцпартии, Рустам Рахматзода от Партии экономических реформ и Миродж Абдуллоев от коммунистов.
"Протестные акции и митинги недовольных итогами президентских выборов в Таджикистане невозможны", - сказал Хакимов РИА Новости.
По его мнению, это связано с тем, что до сих пор абсолютное большинство граждан Таджикистана находятся в состоянии страха из-за событий 1990-х годов (гражданская война 1992-1997 годов). "Это невозможно и из-за тех возможностей̆, которые власть дала силовым и правоохранительным органам страны", - сказал Хакимов.
Он считает, что даже если вдруг будут возникать стихийные протесты, гражданское общество в стране осознает, что власть примет репрессивные меры не только против идеологов и организаторов, но и против всех участников митингов.
В соседней Киргизии после парламентских выборов начались протесты. В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация президента Киргизии. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева. В столкновениях, по данным минздрава, пострадали 590 человек. Один погиб.