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Участники акции протеста в Бишкеке
Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201006/vybory-1578403246.html
Эксперт оценил риск протестов после президентских выборов в Таджикистане
Протестные акции после президентских выборов в Таджикистане невозможны, считает политолог, заместитель председателя оппозиционной̆ Социал-демократической... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T12:36
2020-10-06T12:36
протесты в бишкеке
эмомали рахмон
алмазбек атамбаев
бишкек
таджикистан
киргизия
в мире
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<strong>ДУШАНБЕ, 6 окт - РИА Новости, Лидия Исамова.</strong> Протестные акции после президентских выборов в Таджикистане невозможны, считает политолог, заместитель председателя оппозиционной̆ Социал-демократической партии Шокирджон Хакимов.Выборы президента Таджикистана пройдут 11 октября. Участвовать в выборах президента Таджикистана будут действующий глава государства <a href="http://ria.ru/person_EHmomali_Rakhmon/" target="_blank" data-auto="true">Эмомали Рахмон</a> от Федерации независимых профсоюзов, Союза молодежи и Народно-демократической партии, Рустам Латифзода от аграриев, Абдухалим Гаффорзода от Соцпартии, Рустам Рахматзода от Партии экономических реформ и Миродж Абдуллоев от коммунистов.По его мнению, это связано с тем, что до сих пор абсолютное большинство граждан <a href="http://ria.ru/location_Tajikistan/" target="_blank" data-auto="true">Таджикистана</a> находятся в состоянии страха из-за событий 1990-х годов (гражданская война 1992-1997 годов). "Это невозможно и из-за тех возможностей̆, которые власть дала силовым и правоохранительным органам страны", - сказал Хакимов.Он считает, что даже если вдруг будут возникать стихийные протесты, гражданское общество в стране осознает, что власть примет репрессивные меры не только против идеологов и организаторов, но и против всех участников митингов.В соседней Киргизии после парламентских выборов начались протесты. В понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация президента <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a>. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи экс-президента республики <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбека Атамбаева</a>. В столкновениях, по данным минздрава, пострадали 590 человек. Один погиб.
https://ria.ru/20201006/radikalizatsiya-1578396156.html
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эмомали рахмон, алмазбек атамбаев, бишкек, таджикистан, киргизия, в мире

Эксперт оценил риск протестов после президентских выборов в Таджикистане

12:36 06.10.2020
 
© Sputnik / Амир ИсаевПрохожие в защитных масках на одной из улиц в Душанбе
Прохожие в защитных масках на одной из улиц в Душанбе - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© Sputnik / Амир Исаев
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ДУШАНБЕ, 6 окт - РИА Новости, Лидия Исамова. Протестные акции после президентских выборов в Таджикистане невозможны, считает политолог, заместитель председателя оппозиционной̆ Социал-демократической партии Шокирджон Хакимов.
Выборы президента Таджикистана пройдут 11 октября. Участвовать в выборах президента Таджикистана будут действующий глава государства Эмомали Рахмон от Федерации независимых профсоюзов, Союза молодежи и Народно-демократической партии, Рустам Латифзода от аграриев, Абдухалим Гаффорзода от Соцпартии, Рустам Рахматзода от Партии экономических реформ и Миродж Абдуллоев от коммунистов.
"Протестные акции и митинги недовольных итогами президентских выборов в Таджикистане невозможны", - сказал Хакимов РИА Новости.
По его мнению, это связано с тем, что до сих пор абсолютное большинство граждан Таджикистана находятся в состоянии страха из-за событий 1990-х годов (гражданская война 1992-1997 годов). "Это невозможно и из-за тех возможностей̆, которые власть дала силовым и правоохранительным органам страны", - сказал Хакимов.
Ситуация в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
Вчера, 12:15Протесты в Бишкеке
Эксперт заявил о радикализации общества в Киргизии
Он считает, что даже если вдруг будут возникать стихийные протесты, гражданское общество в стране осознает, что власть примет репрессивные меры не только против идеологов и организаторов, но и против всех участников митингов.
В соседней Киргизии после парламентских выборов начались протесты. В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация президента Киргизии. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева. В столкновениях, по данным минздрава, пострадали 590 человек. Один погиб.
 
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Протесты в БишкекеЭмомали РахмонАлмазбек АтамбаевБишкекТаджикистанКиргизияВ мире
 
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