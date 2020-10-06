https://ria.ru/20201006/vstrecha-1578471820.html

Путин провел встречу с Медведчуком

Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T17:01

2020-10-06T17:01

2020-10-06T17:28

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

россия

виктор медведчук

владимир путин

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578416466_71:0:2750:1507_1400x0_80_0_0_e69300240867a96cdb41df1f092b5c08.jpg

<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> провел встречу с председателем партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Medvedchuk/" target="_blank" data-auto="true">Виктором Медведчуком</a>.Встреча состоялась в Ново-Огарево до того, как Медведчук провел переговоры с премьер-министром РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Мишустиным</a>.Встреча прошла в очном формате.

https://ria.ru/20201006/mishustin-1578470203.html

россия

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, россия, виктор медведчук, владимир путин, украина, в мире