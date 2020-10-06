https://ria.ru/20201006/vspyshka-1578413811.html

На чукотском месторождении выявили вспышку коронавируса

Вспышка коронавируса произошла на месторождении "Майское" компании Polymetal на Чукотке, предварительно, 21 человек заболел, сообщил в своем аккаунте в... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T13:05

2020-10-06T13:05

2020-10-06T13:12

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

роман копин

певек

анадырь

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

чукотка

общество

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 6 окт – РИА Новости.</strong> Вспышка коронавируса произошла на месторождении "Майское" компании Polymetal на <a href="http://ria.ru/location_CHukotka/" target="_blank" data-auto="true">Чукотке</a>, предварительно, 21 человек заболел, сообщил в своем аккаунте в <a href="https://www.instagram.com/romankopin/?hl=ru" target="_blank">Instagram</a> губернатор региона Роман Копин.По его словам, для этого определили первоочередной комплекс мер. Проводится регулярное медицинское наблюдение работников и обследование на коронавирус. Все тесты отправляются в ПЦР-лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Pevek/" target="_blank" data-auto="true">Певека</a> и <a href="http://ria.ru/location_Anadyr/" target="_blank" data-auto="true">Анадыря</a> - время диагностики в среднем 3 дня."На предприятии организован изолятор на 150 мест с круглосуточным наблюдением. Тяжелые случаи будут отправляться в больницы округа. Совместно с <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзором</a> и департаментом здравоохранения Чукотки выявляются возможные контакты. К сожалению, длительный бессимптомный период осложняет контроль за инфекцией", - отметил Копин.Он добавил, что в случае ухудшения ситуации будут приняты дополнительные меры.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

певек

анадырь

чукотка

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), роман копин, певек, анадырь, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чукотка, общество