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На чукотском месторождении выявили вспышку коронавируса
Вспышка коронавируса произошла на месторождении "Майское" компании Polymetal на Чукотке, предварительно, 21 человек заболел, сообщил в своем аккаунте в... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T13:05
2020-10-06T13:12
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
роман копин
певек
анадырь
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
чукотка
общество
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 6 окт – РИА Новости.</strong> Вспышка коронавируса произошла на месторождении "Майское" компании Polymetal на <a href="http://ria.ru/location_CHukotka/" target="_blank" data-auto="true">Чукотке</a>, предварительно, 21 человек заболел, сообщил в своем аккаунте в <a href="https://www.instagram.com/romankopin/?hl=ru" target="_blank">Instagram</a> губернатор региона Роман Копин.По его словам, для этого определили первоочередной комплекс мер. Проводится регулярное медицинское наблюдение работников и обследование на коронавирус. Все тесты отправляются в ПЦР-лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Pevek/" target="_blank" data-auto="true">Певека</a> и <a href="http://ria.ru/location_Anadyr/" target="_blank" data-auto="true">Анадыря</a> - время диагностики в среднем 3 дня."На предприятии организован изолятор на 150 мест с круглосуточным наблюдением. Тяжелые случаи будут отправляться в больницы округа. Совместно с <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзором</a> и департаментом здравоохранения Чукотки выявляются возможные контакты. К сожалению, длительный бессимптомный период осложняет контроль за инфекцией", - отметил Копин.Он добавил, что в случае ухудшения ситуации будут приняты дополнительные меры.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
певек
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), роман копин, певек, анадырь, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чукотка, общество

На чукотском месторождении выявили вспышку коронавируса

13:05 06.10.2020 (обновлено: 13:12 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРабота компании "Сибирский Антрацит" в Искитимском районе Новосибирской области
Работа компании Сибирский Антрацит в Искитимском районе Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 6 окт – РИА Новости. Вспышка коронавируса произошла на месторождении "Майское" компании Polymetal на Чукотке, предварительно, 21 человек заболел, сообщил в своем аккаунте в Instagram губернатор региона Роман Копин.
"Пришла информация, что на "Майском" месторождении выявлен 21 случай заражения коронавирусом. Пока это предварительные данные. Как показывает практика, на предприятиях случаются вспышки инфекций. Отработали с руководством "Полиметалла", Виталий Несис на связи. Сейчас важно сохранить здоровье сотрудников, не распространить вирус на территории Чукотского АО и не парализовать работу предприятия", - написал Копин.
По его словам, для этого определили первоочередной комплекс мер. Проводится регулярное медицинское наблюдение работников и обследование на коронавирус. Все тесты отправляются в ПЦР-лаборатории Певека и Анадыря - время диагностики в среднем 3 дня.
"На предприятии организован изолятор на 150 мест с круглосуточным наблюдением. Тяжелые случаи будут отправляться в больницы округа. Совместно с Роспотребнадзором и департаментом здравоохранения Чукотки выявляются возможные контакты. К сожалению, длительный бессимптомный период осложняет контроль за инфекцией", - отметил Копин.
Он добавил, что в случае ухудшения ситуации будут приняты дополнительные меры.
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Распространение нового коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Роман КопинПевекАнадырьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЧукоткаОбщество
 
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