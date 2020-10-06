https://ria.ru/20201006/vorobev-1578377436.html

Воробьев оценил заболеваемость в школах Подмосковья

Заболеваемость коронавирусом в школах Подмосковья низкая, зарегистрировано всего 103 случая на миллион учеников, рассказал губернатор Подмосковья Андрей... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T11:13

2020-10-06T11:13

2020-10-06T11:13

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

общество

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Заболеваемость коронавирусом в школах <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a> низкая, зарегистрировано всего 103 случая на миллион учеников, рассказал губернатор Подмосковья <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Воробьев</a>.Он также сообщил, что в регионе порядка 35-40% школ ушли на каникулы. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество