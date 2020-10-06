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Воробьев оценил заболеваемость в школах Подмосковья
Заболеваемость коронавирусом в школах Подмосковья низкая, зарегистрировано всего 103 случая на миллион учеников, рассказал губернатор Подмосковья Андрей... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T11:13
2020-10-06T11:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Заболеваемость коронавирусом в школах <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a> низкая, зарегистрировано всего 103 случая на миллион учеников, рассказал губернатор Подмосковья <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Воробьев</a>.Он также сообщил, что в регионе порядка 35-40% школ ушли на каникулы. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
московская область (подмосковье)
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коронавирус в россии, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество

Воробьев оценил заболеваемость в школах Подмосковья

11:13 06.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом в школах Подмосковья низкая, зарегистрировано всего 103 случая на миллион учеников, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Мы действуем поэтапно, внимательно анализируем ситуацию с заболеваемостью в школах. Она у нас крайне низкая, всего из 1 миллиона учеников у нас выявлено 103 случая за последние сентябрь и 6 дней октября", - рассказал Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24".

Он также сообщил, что в регионе порядка 35-40% школ ушли на каникулы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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