https://ria.ru/20201006/vlast-1578352967.html
Президент Киргизии вряд ли сможет сохранить власть, считает эксперт
Действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков вряд ли сможет сохранить за собой власть в стране на фоне протестов, считает политолог Андрей Суздальцев. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T09:14
2020-10-06T09:14
2020-10-06T09:14
протесты в бишкеке
сооронбай жээнбеков
андрей суздальцев
алмазбек атамбаев
бишкек
киргизия
в мире
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Действующий президент Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a> вряд ли сможет сохранить за собой власть в стране на фоне протестов, считает политолог <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Suzdalcev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Суздальцев</a>.По словам эксперта, при этом пока непонятно, кто именно руководит протестующими, есть там лидеры, или это просто такого рода бунт.В понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. Ночью с понедельника на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a>. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из под стражи экс-президента республики <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбека Атамбаева</a>.Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что ночью в стране произошла попытка незаконного захвата власти. Как добавил глава страны, он предложил Центральной избирательной комиссии тщательно расследовать нарушения и при необходимости аннулировать результаты выборов.В столкновениях, по данным минздрава, пострадали 590 человек. Один погиб.Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан"(центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.
https://ria.ru/20201006/zayavlenie-1578351029.html
2
бишкек
киргизия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сооронбай жээнбеков, андрей суздальцев, алмазбек атамбаев, бишкек, киргизия, в мире
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.
Действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
вряд ли сможет сохранить за собой власть в стране на фоне протестов, считает политолог Андрей Суздальцев
.
"Сомнительно, что (Жээнбеков) сохранит пост. Мы знаем, насколько традиционно решительно действуют в таких случаях восставшие. Учитывая, что страна пропитана коррупцией, клановыми связями, всевозможными некими договоренностями, зачастую незаконными, то я думаю, что пока выступления стихийные, но они очень быстро могут быть "перехвачены" людьми, которые будут пытаться занять место нынешнего президента", - сказал он РИА Новости.
По словам эксперта, при этом пока непонятно, кто именно руководит протестующими, есть там лидеры, или это просто такого рода бунт.
"Повторяю, тут надо смотреть на тех лидеров, которые придут. Пока нет информации, чтобы кто-то выступал с комментарием где-нибудь в Анкаре или другом соседнем государстве. Нет реакции еще и западного мира. Я думаю, что это внутренние проблемы, которые не решаются", - добавил Суздальцев.
В понедельник в Бишкеке
на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. Ночью с понедельника на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии
. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева
.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что ночью в стране произошла попытка незаконного захвата власти. Как добавил глава страны, он предложил Центральной избирательной комиссии тщательно расследовать нарушения и при необходимости аннулировать результаты выборов.
В столкновениях, по данным минздрава, пострадали 590 человек. Один погиб.
Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан"(центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.