https://ria.ru/20201006/vaktsina-1578509005.html

Путин рассказал о налаживании производства вакцины от COVID-19

Сотрудничество с другими странами не мешает России налаживать собственное промышленное производство вакцины от коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T19:27

2020-10-06T19:27

2020-10-06T19:27

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

госдума рф

владимир путин

в мире

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Сотрудничество с другими странами не мешает России налаживать собственное промышленное производство вакцины от коронавируса, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Он уточнил, что сотрудничество в области производства вакцины - это пока "точечная работа, направленная на то, чтобы расширять возможности нашей фармацевтической промышленности и проводить совместную работу"."Совместная работа в такой важнейшей сфере никогда никому не мешала, идет только на пользу, в том числе и нашим гражданам", - подчеркнул президент РФ.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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