https://ria.ru/20201006/vaktsina-1578509005.html
Путин рассказал о налаживании производства вакцины от COVID-19
Сотрудничество с другими странами не мешает России налаживать собственное промышленное производство вакцины от коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T19:27
2020-10-06T19:27
2020-10-06T19:27
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владимир путин
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Сотрудничество с другими странами не мешает России налаживать собственное промышленное производство вакцины от коронавируса, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Он уточнил, что сотрудничество в области производства вакцины - это пока "точечная работа, направленная на то, чтобы расширять возможности нашей фармацевтической промышленности и проводить совместную работу"."Совместная работа в такой важнейшей сфере никогда никому не мешала, идет только на пользу, в том числе и нашим гражданам", - подчеркнул президент РФ.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
3
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, госдума рф, владимир путин, в мире