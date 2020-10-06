https://ria.ru/20201006/vaktsina-1578496230.html
Путин уверен в скором появлении третьей вакцины от коронавируса в России
Президент России Владимир Путин уверен, что в России в скором времени появится третья вакцина от коронавируса. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T18:28
2020-10-06T18:28
2020-10-06T19:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
владимир путин
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> уверен, что в России в скором времени появится третья вакцина от коронавируса.Он напомнил, что вакцина института имени Гамалеи проходит третью фазу испытаний, но уже зарегистрирована и поступает в гражданский оборот. Президент также выразил надежду, что буквально в течение ближайших нескольких дней будет зарегистрирована и вторая вакцина научного центра "Вектор" из <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирска</a>.Говоря о том, сколько вакцин потребуется, он подчеркнул, что нужны будут "миллионы прививок". Сейчас стоит вопрос о том, чтобы наладить промышленное производство таких препаратов, указал президент РФ.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578446726.html
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир путин