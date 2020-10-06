https://ria.ru/20201006/vaktsina-1578481365.html

Путин надеется на регистрацию еще одной вакцины от COVID-19 в октябре

МОСКВА, 6 окт - РИА новости. Президент РФ Владимир Путин надеется, что к середине октября будет зарегистрирована еще одна российская вакцина от коронавируса -... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T17:39

2020-10-06T17:39

2020-10-06T20:12

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

оппозиционная платформа - за жизнь

коронавирусы

виктор медведчук

здоровье - общество

владимир путин

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<a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">МОСКВА</a>, 6 окт - РИА новости. Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> надеется, что к середине октября будет зарегистрирована еще одна российская вакцина от коронавируса - Новосибирского центра "Вектор"."Надеюсь, что в середине этого месяца, в середине октября, буквально там через дней десять, может быть, будет зарегистрирована еще одна российская вакцина, которая практически уже произведена, работа над ней фактически уже закончена. Имею ввиду Новосибирский центр "Вектор", - сказал он на встрече с председателем политсовета украинской партии "<a href="http://ria.ru/organization_oppozitsionnaya-platforma---za-zhizn/" target="_blank" data-auto="true">Оппозиционная платформа – За жизнь</a>" <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Medvedchuk/" target="_blank" data-auto="true">Виктором Медведчуком</a>.Он отметил, что над вакциной работают очень многие научные центры в мире."И мы всем желаем успеха", - добавил президент РФ.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

https://ria.ru/20201005/vaktsina-1578241912.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, оппозиционная платформа - за жизнь, коронавирусы, виктор медведчук, здоровье - общество, владимир путин, москва, общество