Путин заявил, что многие из его окружения сделали прививку от COVID-19
17:14 06.10.2020 (обновлено: 21:10 06.10.2020)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с руководителями фракций в Государственной думе РФ
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в его окружении очень многие близкие люди, родственники и коллеги сделали прививку от коронавируса.
Путин во вторник провел встречу с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктором Медведчуком в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево. В ходе беседы речь зашла о возможности поставок российской вакцины от коронавируса на Украину.
"В моем окружении уже очень много и близких мне людей, близких родственников моих вакцинировались, и сотрудники, кто вокруг меня работает. Речь идет о десятках людей, думаю, человек 50. Где-то семь-восемь человек - у них температура поднималась, незначительно, но поднималась", - рассказал Путин.
Путин добавил, что в России тема вакцинации обсуждается постоянно.
"И люди знают, что может и температура подняться, и ломота какая-то. При определенной вакцинации это естественно, при определенных видах вакцин этого не происходит. Но, во всяком случае, это бывает иногда, это надо знать", - отметил Путин, говоря о последствиях прививки.
Он добавил, что затем вырабатывается надежная защита от вируса. "Еще раз повторяю, мы с Украиной-то точно готовы к этой работе", - уточнил президент РФ, говоря о возможности поставок российского препарата в соседнюю страну.
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