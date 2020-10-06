https://ria.ru/20201006/vaktsina-1578474852.html

Путин заявил, что многие из его окружения сделали прививку от COVID-19

Президент России Владимир Путин заявил, что в его окружении очень многие близкие люди, родственники и коллеги сделали прививку от коронавируса. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T17:14

2020-10-06T17:14

2020-10-06T21:10

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

владимир путин

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что в его окружении очень многие близкие люди, родственники и коллеги сделали прививку от коронавируса.Путин во вторник провел встречу с главой политсовета украинской партии "<a href="http://ria.ru/organization_oppozitsionnaya-platforma---za-zhizn/" target="_blank" data-auto="true">Оппозиционная платформа - за жизнь</a>" <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Medvedchuk/" target="_blank" data-auto="true">Виктором Медведчуком</a> в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево. В ходе беседы речь зашла о возможности поставок российской вакцины от коронавируса на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украину</a>.Путин добавил, что в России тема вакцинации обсуждается постоянно.Он добавил, что затем вырабатывается надежная защита от вируса. "Еще раз повторяю, мы с Украиной-то точно готовы к этой работе", - уточнил президент РФ, говоря о возможности поставок российского препарата в соседнюю страну.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578519442.html

https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578446726.html

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россия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, владимир путин