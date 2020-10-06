https://ria.ru/20201006/ulitskaya-1578449159.html

Стало известно, когда выйдет новая книга Людмилы Улицкой

выйдет в редакции Елены Шубиной в конце октября, сообщили в издательстве. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T16:43

2020-10-06T16:43

2020-10-06T16:43

культура

книги

новости культуры

людмила улицкая

москва

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<strong>МОСКВА, 6 окт – РИА Новости</strong>. Новая книга Людмилы Улицкой <strong>"Бумажный театр: непроза" </strong>выйдет в редакции Елены Шубиной в конце октября, сообщили в издательстве."С тех пор как я научилась писать, я писала. Ужасным, надо сказать, почерком. Точнее, несколькими разными плохими почерками. Чего писала? Записочки, письма, детские дневнички. Дневники пишу до сих пор. Целая куча разноформатных книжечек, года с 76-го сохранились почти все. Более ранние развеялись. Когда удается разобрать — интересно. Я ли писала или другой человек? Ответ на этот вопрос двойственный: да, конечно я, но я стала другим человеком… Что писала в дневниках — не проза. Но проза в них завязывалась. Эта книжка так и будет называться — "НЕПРОЗА". Cюда включено много чего неопубликованного: пьесы, сценарии, эссе. И дневниковые записи. Они уж точно не проза", — пояснила писательница.В книге "Бумажный театр: непроза" Людмила Улицкая, генетик по образованию, рассказывает, какую роль в ее жизни сыграл театр и как с годами литература стала для нее главным делом жизни. В советское время из-за чтения "запрещенной литературы" она лишилась работы, и счастливый случай привел ее в литературную часть Камерного еврейского музыкального театра. "Это была для меня совершенно новая профессия, и я осваивала ее, читая чужие пьесы, очень хорошие и очень плохие. И то, и другое полезно. И сама пыталась писать. Так что, в сущности, моя литературная работа началась именно от драматургии. Я и до сих пор очень люблю писать пьесы, время от времени и пишу", — рассказала Людмила Улицкая.Вошедшие в сборник пьесы сочинены десятки лет назад, но не теряют актуальности. Так, сценарий "Чума", созданный в 1978 году, посвящен реальной истории остановленной эпидемии чумы, которая была завезена в Москву в 1939 году.Сценарий "Сестрички Либерти" рассказывает историю двух советских сестер-близняшек, попавших в руки гламурному фотохудожнику, решившему сделать из них настоящих женщин в стиле "модерн".Сценарий "Босховы детки" рисует фантастический мир, в котором женщины потеряли способность рожать здоровых детей, и начали давать жизнь "неведомым зверушкам". В пьесе "Юбилей. Дубль два" дети поздравляют мать, старую актрису, с восьмидесятилетием, традиционно желают ей здоровья и долгих лет, но для них она "уходящая натура". Неожиданно она разбивает их скучную картину мира и отрывает им такие тайники своей биографии, которые заставляют их пересмотреть свое отношение к жизни. Пьеса "Чао, ЧАУ!" — экспериментальный театральный текст, посвященный теме русского космизма и полностью составленный из подлинных цитат русских ученых-космистов: Вернадского, Циолковского, Федорова.

https://ria.ru/20200905/knigi-1576692514.html

https://ria.ru/20200409/1569814349.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

книги, новости культуры, людмила улицкая, москва