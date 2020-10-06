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https://ria.ru/20201006/udmurtiya-1578512730.html
В Удмуртии призвали врачей-пенсионеров консультировать больных COVID-19
Глава Удмуртии Александр Бречалов призвал врачей-пенсионеров работать в консультационном центре для амбулаторных больных коронавирусом в регионе. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T19:51
2020-10-06T19:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр бречалов
здоровье - общество
удмуртская республика (удмуртия)
общество
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<strong>УФА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Глава Удмуртии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Brechalov" target="_blank">Александр Бречалов</a> призвал врачей-пенсионеров работать в консультационном центре для амбулаторных больных коронавирусом в регионе.В прямом эфире в социальных сетях Бречалов рассказал, что в <a href="https://ria.ru/location_Udmurtija" target="_blank">Удмуртии</a> открыли консультационный центр для пациентов с коронавирусной инфекцией, которые проходят лечение амбулаторно.По его словам, по телефону +8 800 100 24 47 амбулаторные пациенты с COVID-19 могут получить сопровождение специалистов, при этом сегодня центр работает в тестовом режиме и в нем трудятся 15 специалистов с медицинским образованием.Бречалов отметил, что если состояние пациента ухудшилось, то специалисты центра вызовут врача на дом или бригаду скорой помощи. Также они дают комментарии по состоянию пациента и оказывают психологическую поддержку.По данным минздрава региона, в Удмуртии на 6 октября коронавирус выявили у 6042 человек, из них 4030 пациентов выздоровели, 106 умерли.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
удмуртская республика (удмуртия)
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр бречалов, здоровье - общество, удмуртская республика (удмуртия), общество

В Удмуртии призвали врачей-пенсионеров консультировать больных COVID-19

19:51 06.10.2020
 
© Фото : официальный сайт Администрации городского округа город Уфа Республики БашкортостанВид с воздуха на город Уфа
Вид с воздуха на город Уфа - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© Фото : официальный сайт Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Читать ria.ru в
УФА, 6 окт - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов призвал врачей-пенсионеров работать в консультационном центре для амбулаторных больных коронавирусом в регионе.
В прямом эфире в социальных сетях Бречалов рассказал, что в Удмуртии открыли консультационный центр для пациентов с коронавирусной инфекцией, которые проходят лечение амбулаторно.
По его словам, по телефону +8 800 100 24 47 амбулаторные пациенты с COVID-19 могут получить сопровождение специалистов, при этом сегодня центр работает в тестовом режиме и в нем трудятся 15 специалистов с медицинским образованием.
Бречалов отметил, что если состояние пациента ухудшилось, то специалисты центра вызовут врача на дом или бригаду скорой помощи. Также они дают комментарии по состоянию пациента и оказывают психологическую поддержку.

"В перспективе мы планируем увеличить число сотрудников в центре до 50. Я обращаюсь ко всем медицинским работникам, кто уже вышел на пенсию, к примеру, но готов заниматься консультированием. Ваш труд будет очень востребован в этом центре", - сказал Бречалова в прямом эфире.

По данным минздрава региона, в Удмуртии на 6 октября коронавирус выявили у 6042 человек, из них 4030 пациентов выздоровели, 106 умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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