https://ria.ru/20201006/udmurtiya-1578512730.html

В Удмуртии призвали врачей-пенсионеров консультировать больных COVID-19

Глава Удмуртии Александр Бречалов призвал врачей-пенсионеров работать в консультационном центре для амбулаторных больных коронавирусом в регионе. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T19:51

2020-10-06T19:51

2020-10-06T19:51

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр бречалов

здоровье - общество

удмуртская республика (удмуртия)

общество

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<strong>УФА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Глава Удмуртии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Brechalov" target="_blank">Александр Бречалов</a> призвал врачей-пенсионеров работать в консультационном центре для амбулаторных больных коронавирусом в регионе.В прямом эфире в социальных сетях Бречалов рассказал, что в <a href="https://ria.ru/location_Udmurtija" target="_blank">Удмуртии</a> открыли консультационный центр для пациентов с коронавирусной инфекцией, которые проходят лечение амбулаторно.По его словам, по телефону +8 800 100 24 47 амбулаторные пациенты с COVID-19 могут получить сопровождение специалистов, при этом сегодня центр работает в тестовом режиме и в нем трудятся 15 специалистов с медицинским образованием.Бречалов отметил, что если состояние пациента ухудшилось, то специалисты центра вызовут врача на дом или бригаду скорой помощи. Также они дают комментарии по состоянию пациента и оказывают психологическую поддержку.По данным минздрава региона, в Удмуртии на 6 октября коронавирус выявили у 6042 человек, из них 4030 пациентов выздоровели, 106 умерли.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр бречалов, здоровье - общество, удмуртская республика (удмуртия), общество