https://ria.ru/20201006/udalenka-1578430928.html

Собянин пригризил штрафами не отчитывающимся об удаленке компаниям

Работодатели в Москве должны будут передать номера телефонов, транспортных карт и машин сотрудников, которые ушли на удаленку, говорится в указе, опубликованном РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T14:14

2020-10-06T14:14

2020-10-06T19:07

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

роскосмос

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

сергей собянин

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578051637_0:218:3068:1944_1400x0_80_0_0_fcd91fc72b63334f8cac3596b6d4f9b9.jpg

<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Работодатели в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> должны будут передать номера телефонов, транспортных карт и машин сотрудников, которые ушли на удаленку, говорится в указе, опубликованном на сайте мэра и правительства Москвы, за нарушение будет грозить штраф.Мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> заявил, что в связи с ростом числа заболевших коронавирусом с понедельника в столице школьники уходят на двухнедельные каникулы, не менее 30% сотрудников, в особенности хронически больные и пожилые, - на удалённую работу. Исключение из этого правила составляют только сотрудники, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации, а также сотрудники медицинских организации, предприятия оборонки, "<a href="http://ria.ru/organization_Rosatom/" target="_blank" data-auto="true">Росатома</a>", "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>" и некоторых других стратегических отраслей."Представление еженедельно (в понедельник, начиная с 12 октября) в электронном виде с использованием личного кабинета юридического лица, индивидуального предпринимателя на официальном сайте мэра и правительства Москвы сведений о работниках, ...в отношении которых были приняты решения, указанные в пункте 11.2 настоящего указа (без персональных данных)", - говорится в указе.Согласно приложению к указу, работодатели должны указать номер телефона работника, номер автомобиля, номер транспортных карт, если и такие имеются."Консультации по вопросам представления указанных сведений осуществляются по телефону +7 (495) 870-72-98", - уточняется в указе.Собянин в своем блоге написал, что за непредоставление или неполное предоставление сведений о переходе работников на удаленку предприятиям грозит штраф или приостановка работы.Ранее мэр подписал указ, согласно которому с 9 октября и до окончания каникул приостановлен льготный проезд школьников в транспорте. До 28 октября приостановлен бесплатный проезд для москвичей старше 65 лет или с хроническими заболеваниями.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578412859.html

https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578222580.html

Сергей Сафонов Собянина надо самого штрафовать 31

Deyn Donovan На основание какого закона, идет сбор персональных данных? Откуда у работодателя номерные знаки авто? Номера Тройки, соц карт и т.д.? Только сотовых есть, и то это персональные данные. А белобрысый требует это все предоставить непонятно куда. Совсем уже круша поехала 17

24

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, роскосмос, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", сергей собянин, москва, общество