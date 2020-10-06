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https://ria.ru/20201006/udalenka-1578430928.html
Собянин пригризил штрафами не отчитывающимся об удаленке компаниям
Работодатели в Москве должны будут передать номера телефонов, транспортных карт и машин сотрудников, которые ушли на удаленку, говорится в указе, опубликованном РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T14:14
2020-10-06T19:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
роскосмос
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
сергей собянин
москва
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Работодатели в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> должны будут передать номера телефонов, транспортных карт и машин сотрудников, которые ушли на удаленку, говорится в указе, опубликованном на сайте мэра и правительства Москвы, за нарушение будет грозить штраф.Мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> заявил, что в связи с ростом числа заболевших коронавирусом с понедельника в столице школьники уходят на двухнедельные каникулы, не менее 30% сотрудников, в особенности хронически больные и пожилые, - на удалённую работу. Исключение из этого правила составляют только сотрудники, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации, а также сотрудники медицинских организации, предприятия оборонки, "<a href="http://ria.ru/organization_Rosatom/" target="_blank" data-auto="true">Росатома</a>", "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>" и некоторых других стратегических отраслей."Представление еженедельно (в понедельник, начиная с 12 октября) в электронном виде с использованием личного кабинета юридического лица, индивидуального предпринимателя на официальном сайте мэра и правительства Москвы сведений о работниках, ...в отношении которых были приняты решения, указанные в пункте 11.2 настоящего указа (без персональных данных)", - говорится в указе.Согласно приложению к указу, работодатели должны указать номер телефона работника, номер автомобиля, номер транспортных карт, если и такие имеются."Консультации по вопросам представления указанных сведений осуществляются по телефону +7 (495) 870-72-98", - уточняется в указе.Собянин в своем блоге написал, что за непредоставление или неполное предоставление сведений о переходе работников на удаленку предприятиям грозит штраф или приостановка работы.Ранее мэр подписал указ, согласно которому с 9 октября и до окончания каникул приостановлен льготный проезд школьников в транспорте. До 28 октября приостановлен бесплатный проезд для москвичей старше 65 лет или с хроническими заболеваниями.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578412859.html
https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578222580.html
Собянина надо самого штрафовать
31
На основание какого закона, идет сбор персональных данных? Откуда у работодателя номерные знаки авто? Номера Тройки, соц карт и т.д.? Только сотовых есть, и то это персональные данные. А белобрысый требует это все предоставить непонятно куда. Совсем уже круша поехала
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, роскосмос, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", сергей собянин, москва, общество

Собянин пригризил штрафами не отчитывающимся об удаленке компаниям

14:14 06.10.2020 (обновлено: 19:07 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПустой офис компании Unilever в Москве
Пустой офис компании Unilever в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Работодатели в Москве должны будут передать номера телефонов, транспортных карт и машин сотрудников, которые ушли на удаленку, говорится в указе, опубликованном на сайте мэра и правительства Москвы, за нарушение будет грозить штраф.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в связи с ростом числа заболевших коронавирусом с понедельника в столице школьники уходят на двухнедельные каникулы, не менее 30% сотрудников, в особенности хронически больные и пожилые, - на удалённую работу. Исключение из этого правила составляют только сотрудники, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации, а также сотрудники медицинских организации, предприятия оборонки, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей.
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"Представление еженедельно (в понедельник, начиная с 12 октября) в электронном виде с использованием личного кабинета юридического лица, индивидуального предпринимателя на официальном сайте мэра и правительства Москвы сведений о работниках, ...в отношении которых были приняты решения, указанные в пункте 11.2 настоящего указа (без персональных данных)", - говорится в указе.
Согласно приложению к указу, работодатели должны указать номер телефона работника, номер автомобиля, номер транспортных карт, если и такие имеются.
"Консультации по вопросам представления указанных сведений осуществляются по телефону +7 (495) 870-72-98", - уточняется в указе.
Собянин в своем блоге написал, что за непредоставление или неполное предоставление сведений о переходе работников на удаленку предприятиям грозит штраф или приостановка работы.
Ранее мэр подписал указ, согласно которому с 9 октября и до окончания каникул приостановлен льготный проезд школьников в транспорте. До 28 октября приостановлен бесплатный проезд для москвичей старше 65 лет или с хроническими заболеваниями.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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