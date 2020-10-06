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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201006/turtsiya-1578422752.html
В Турции заявили о готовности поддержать Азербайджан в любой сфере
Турция готова оказать поддержку Азербайджану в любой сфере, где потребуется помощь Анкары, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T13:34
2020-10-06T13:41
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
мевлют чавушоглу
нагорно-карабахская республика
турция
азербайджан
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 6 окт – РИА Новости.</strong> Турция готова оказать поддержку <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджану</a> в любой сфере, где потребуется помощь Анкары, заявил глава турецкого МИД <a href="https://ria.ru/person_Mevljut_CHavushoglu" target="_blank">Мевлют Чавушоглу</a>.Чавушоглу находится во вторник с визитом в Баку. Ранее внешнеполитическое политическое ведомство <a href="https://ria.ru/location_Turkey" target="_blank">Турции</a> сообщило, что он обсудит с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым ситуацию на линии соприкосновения в Карабахе.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a>, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Карабаха</a> Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Лидеры России, США и Франции ранее призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших и раненых.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201006/karabakh-1578295415.html
https://ria.ru/20201006/erdogan-1578362131.html
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нагорно-карабахская республика
турция
азербайджан
армения
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мевлют чавушоглу, нагорно-карабахская республика, турция, азербайджан, армения, в мире

В Турции заявили о готовности поддержать Азербайджан в любой сфере

13:34 06.10.2020 (обновлено: 13:41 06.10.2020)
 
© Фото : пресс-служба президента АзербайджанаВизит главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в Азербайджан
Визит главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в Азербайджан - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© Фото : пресс-служба президента Азербайджана
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БАКУ, 6 окт – РИА Новости. Турция готова оказать поддержку Азербайджану в любой сфере, где потребуется помощь Анкары, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Чавушоглу находится во вторник с визитом в Баку. Ранее внешнеполитическое политическое ведомство Турции сообщило, что он обсудит с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым ситуацию на линии соприкосновения в Карабахе.

"Конечно же, будучи Турцией, турецким народом, готовы оказать поддержку Азербайджану в любой сфере, где потребуется наша помощь. Это заявляет... наш президент (Реджеп Тайип - ред.) Эрдоган и мы на своих платформах", - приводит слова Чавушоглу пресс-служба Алиева.

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Последствия обстрелов в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
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"Турция должна присутствовать". Что происходит в Карабахе
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Лидеры России, США и Франции ранее призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших и раненых.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМевлют ЧавушоглуНагорно-Карабахская РеспубликаТурцияАзербайджанАрменияВ мире
 
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