https://ria.ru/20201006/trump-1578342703.html
Главный инфекционист США допустил возможность ухудшения состояния Трампа
Главный инфекционист США Энтони Фаучи допустил, что состояние заразившегося коронавирусом президента страны Дональда Трампа может ухудшиться на фоне наблюдаемой РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T07:09
2020-10-06T07:09
2020-10-06T07:10
энтони фаучи
коронавирус covid-19
дональд трамп
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/03/1578137663_0:0:3079:1732_1400x0_80_0_0_17d24376ac142bb969a5a9cc819d8575.jpg
<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Главный инфекционист США Энтони Фаучи допустил, что состояние заразившегося коронавирусом президента страны Дональда Трампа может ухудшиться на фоне наблюдаемой обратной динамики у многих пациентов, выздоравливающих после заболевания COVID-19.Однако инфекционист добавил, что это все же маловероятно. Он также отметил, что по прибытии в Белый дом из госпиталя президент Трамп выглядел очень хорошо.Трамп выписался в понедельник из госпиталя в предместье Вашингтона, где он находился на лечении три дня с диагнозом коронавирус, и вернулся долечиваться в Белый дом, который одновременно является домом, официальной резиденцией и рабочим местом президента США.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201005/vybory-1578188517.html
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/03/1578137663_268:0:2999:2048_1400x0_80_0_0_10e9f056169af98aae12af67f9f8d94b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энтони фаучи, коронавирус covid-19, дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Главный инфекционист США Энтони Фаучи допустил, что состояние заразившегося коронавирусом президента страны Дональда Трампа может ухудшиться на фоне наблюдаемой обратной динамики у многих пациентов, выздоравливающих после заболевания COVID-19.
"Проблема в том, что он все еще на достаточно ранней стадии заболевания. И не секрет, что, если вы посмотрите на клиническое течение у людей, иногда на пятом-восьмом дне может начаться обратная динамика", - сказал Фаучи в интервью телеканалу CNN.
Однако инфекционист добавил, что это все же маловероятно. Он также отметил, что по прибытии в Белый дом из госпиталя президент Трамп выглядел очень хорошо.
Трамп выписался в понедельник из госпиталя в предместье Вашингтона, где он находился на лечении три дня с диагнозом коронавирус, и вернулся долечиваться в Белый дом, который одновременно является домом, официальной резиденцией и рабочим местом президента США.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.