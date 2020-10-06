https://ria.ru/20201006/trump-1578342703.html

Главный инфекционист США допустил возможность ухудшения состояния Трампа

Главный инфекционист США Энтони Фаучи допустил, что состояние заразившегося коронавирусом президента страны Дональда Трампа может ухудшиться на фоне наблюдаемой РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T07:09

2020-10-06T07:09

2020-10-06T07:10

энтони фаучи

коронавирус covid-19

дональд трамп

вашингтон (город)

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Главный инфекционист США Энтони Фаучи допустил, что состояние заразившегося коронавирусом президента страны Дональда Трампа может ухудшиться на фоне наблюдаемой обратной динамики у многих пациентов, выздоравливающих после заболевания COVID-19.Однако инфекционист добавил, что это все же маловероятно. Он также отметил, что по прибытии в Белый дом из госпиталя президент Трамп выглядел очень хорошо.Трамп выписался в понедельник из госпиталя в предместье Вашингтона, где он находился на лечении три дня с диагнозом коронавирус, и вернулся долечиваться в Белый дом, который одновременно является домом, официальной резиденцией и рабочим местом президента США.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201005/vybory-1578188517.html

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энтони фаучи, коронавирус covid-19, дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире