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Трамп рассказал о своем самочувствии после возвращения в Белый дом
Президент США Дональд Трамп по возвращении в Белый дом из больницы заявил, что чувствует себя хорошо. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T03:17
2020-10-06T03:17
коронавирус covid-19
дональд трамп
вашингтон (город)
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> по возвращении в Белый дом из больницы заявил, что чувствует себя хорошо."Очень хорошо", - ответил Трамп на вопрос журналистов президентского пула, как он себя чувствует.Позже американский лидер записал видеообращение, где рассказал о самочувствии чуть больше."Одну вещь можно сказать наверняка: не позволяйте ему (коронавирусу) доминировать над вами, не бойтесь его. Вы его победите, у нас лучшее медицинское оборудование, лучшие лекарства — все разработано недавно", - сказал президент.Трамп выписался в понедельник из госпиталя в предместье <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a>, где он находился на лечении три дня с диагнозом "коронавирус". Трамп продолжит лечение на дому в своей резиденции.
https://ria.ru/20201005/bayden-1578303384.html
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вашингтон (город)
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коронавирус covid-19, дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире

Трамп рассказал о своем самочувствии после возвращения в Белый дом

03:17 06.10.2020
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по возвращении в Белый дом из больницы заявил, что чувствует себя хорошо.
"Очень хорошо", - ответил Трамп на вопрос журналистов президентского пула, как он себя чувствует.
Позже американский лидер записал видеообращение, где рассказал о самочувствии чуть больше.
"Я знаю, что есть риск, есть опасность, но это нормально. Мне лучше. Может быть, у меня иммунитет. Не позволяйте ему (вирусу) доминировать в вашей жизни, выходите на улицу, будьте осторожны, у нас лучшие лекарства в мире... а вакцины будут очень скоро", - сказал Трамп.
"Одну вещь можно сказать наверняка: не позволяйте ему (коронавирусу) доминировать над вами, не бойтесь его. Вы его победите, у нас лучшее медицинское оборудование, лучшие лекарства — все разработано недавно", - сказал президент.
Трамп выписался в понедельник из госпиталя в предместье Вашингтона, где он находился на лечении три дня с диагнозом "коронавирус". Трамп продолжит лечение на дому в своей резиденции.
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Коронавирус COVID-19Дональд ТрампВашингтон (город)СШАВ мире
 
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