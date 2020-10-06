https://ria.ru/20201006/trump-1578336296.html

Трамп рассказал о своем самочувствии после возвращения в Белый дом

Президент США Дональд Трамп по возвращении в Белый дом из больницы заявил, что чувствует себя хорошо. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T03:17

2020-10-06T03:17

2020-10-06T03:17

коронавирус covid-19

дональд трамп

вашингтон (город)

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> по возвращении в Белый дом из больницы заявил, что чувствует себя хорошо."Очень хорошо", - ответил Трамп на вопрос журналистов президентского пула, как он себя чувствует.Позже американский лидер записал видеообращение, где рассказал о самочувствии чуть больше."Одну вещь можно сказать наверняка: не позволяйте ему (коронавирусу) доминировать над вами, не бойтесь его. Вы его победите, у нас лучшее медицинское оборудование, лучшие лекарства — все разработано недавно", - сказал президент.Трамп выписался в понедельник из госпиталя в предместье <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a>, где он находился на лечении три дня с диагнозом "коронавирус". Трамп продолжит лечение на дому в своей резиденции.

https://ria.ru/20201005/bayden-1578303384.html

6

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире