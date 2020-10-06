Трамп рассказал о своем самочувствии после возвращения в Белый дом
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по возвращении в Белый дом из больницы заявил, что чувствует себя хорошо.
"Очень хорошо", - ответил Трамп на вопрос журналистов президентского пула, как он себя чувствует.
Позже американский лидер записал видеообращение, где рассказал о самочувствии чуть больше.
"Я знаю, что есть риск, есть опасность, но это нормально. Мне лучше. Может быть, у меня иммунитет. Не позволяйте ему (вирусу) доминировать в вашей жизни, выходите на улицу, будьте осторожны, у нас лучшие лекарства в мире... а вакцины будут очень скоро", - сказал Трамп.
"Одну вещь можно сказать наверняка: не позволяйте ему (коронавирусу) доминировать над вами, не бойтесь его. Вы его победите, у нас лучшее медицинское оборудование, лучшие лекарства — все разработано недавно", - сказал президент.
Трамп выписался в понедельник из госпиталя в предместье Вашингтона, где он находился на лечении три дня с диагнозом "коронавирус". Трамп продолжит лечение на дому в своей резиденции.
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