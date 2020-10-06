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https://ria.ru/20201006/trump-1578334384.html
Заболевший COVID-19 Трамп покинул больницу
Президент США Дональд Трамп покинул госпиталь, где он три дня лечился от коронавируса, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T01:48
2020-10-06T11:29
дональд трамп
вашингтон (город)
сша
в мире
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<strong>БЕТЕСДА (штат Мэриленд), 6 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> покинул госпиталь, где он три дня лечился от коронавируса, передает корреспондент РИА Новости.Вертолет американского лидера взлетел с лужайки возле военно-морского госпиталя имени Уолтера Рида в пригороде <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a> и направился на юг — к Белому дому.Главу государства провожали восторженными криками около двух сотен его сторонников."Мы пришли поддержать нашего президента!" — заявил агентству один из собравшихся, молодой человек по имени Эрик с флагом с надписью "Трамп" размером шесть на три метра.По словам Эрика, он верит Трампу, который утверждает, что коронавируса "не следует бояться".В толпе были заметны и несколько противников президента. Один из них изображал смерть с косой. Двое других были с полностью закрытыми лицами и в шапках с символикой украинской экстремистской организации "Правый сектор"*. С корреспондентом РИА Новости они общаться отказались.Соединенные Штаты остаются на первой строчке по числу заболевших COVID-19, там выявлено 7 457 403 случая инфицирования. Всего в мире заразились более 35 миллионов человек, свыше миллиона из них скончались.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em><em>*Террористическая организация, запрещенная в России.</em>
https://ria.ru/20201005/vybory-1578188517.html
https://ria.ru/20201003/tramp-1578140339.html
Так у них политики и "болеют" смертельными болезнями. Очередной хитрый избирательный ход...😂😂😂
10
13
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире

Заболевший COVID-19 Трамп покинул больницу

01:48 06.10.2020 (обновлено: 11:29 06.10.2020)
 
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп покидает Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида после лечения от коронавирусной болезни
Президент США Дональд Трамп покидает Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида после лечения от коронавирусной болезни - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп покидает Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида после лечения от коронавирусной болезни
Читать ria.ru в
БЕТЕСДА (штат Мэриленд), 6 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп покинул госпиталь, где он три дня лечился от коронавируса, передает корреспондент РИА Новости.
Вертолет американского лидера взлетел с лужайки возле военно-морского госпиталя имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона и направился на юг — к Белому дому.
Главу государства провожали восторженными криками около двух сотен его сторонников.
"Мы пришли поддержать нашего президента!" — заявил агентству один из собравшихся, молодой человек по имени Эрик с флагом с надписью "Трамп" размером шесть на три метра.
Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 08:00
Коронавирус сам выбрал следующего президента США
По словам Эрика, он верит Трампу, который утверждает, что коронавируса "не следует бояться".
В толпе были заметны и несколько противников президента. Один из них изображал смерть с косой. Двое других были с полностью закрытыми лицами и в шапках с символикой украинской экстремистской организации "Правый сектор"*. С корреспондентом РИА Новости они общаться отказались.
Соединенные Штаты остаются на первой строчке по числу заболевших COVID-19, там выявлено 7 457 403 случая инфицирования. Всего в мире заразились более 35 миллионов человек, свыше миллиона из них скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Дональд Трамп направляется в военный госпиталь - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
3 октября, 09:16
Эксперт рассказал, выгодно ли Трампу заражение коронавирусом
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
Чат13
Дональд ТрампВашингтон (город)СШАВ мире
 
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