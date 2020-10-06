https://ria.ru/20201006/trump-1578334384.html

Заболевший COVID-19 Трамп покинул больницу

Президент США Дональд Трамп покинул госпиталь, где он три дня лечился от коронавируса, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T01:48

2020-10-06T01:48

2020-10-06T11:29

дональд трамп

вашингтон (город)

сша

в мире

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<strong>БЕТЕСДА (штат Мэриленд), 6 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> покинул госпиталь, где он три дня лечился от коронавируса, передает корреспондент РИА Новости.Вертолет американского лидера взлетел с лужайки возле военно-морского госпиталя имени Уолтера Рида в пригороде <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a> и направился на юг — к Белому дому.Главу государства провожали восторженными криками около двух сотен его сторонников."Мы пришли поддержать нашего президента!" — заявил агентству один из собравшихся, молодой человек по имени Эрик с флагом с надписью "Трамп" размером шесть на три метра.По словам Эрика, он верит Трампу, который утверждает, что коронавируса "не следует бояться".В толпе были заметны и несколько противников президента. Один из них изображал смерть с косой. Двое других были с полностью закрытыми лицами и в шапках с символикой украинской экстремистской организации "Правый сектор"*. С корреспондентом РИА Новости они общаться отказались.Соединенные Штаты остаются на первой строчке по числу заболевших COVID-19, там выявлено 7 457 403 случая инфицирования. Всего в мире заразились более 35 миллионов человек, свыше миллиона из них скончались.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em><em>*Террористическая организация, запрещенная в России.</em>

https://ria.ru/20201005/vybory-1578188517.html

https://ria.ru/20201003/tramp-1578140339.html

Alex Capilat Так у них политики и "болеют" смертельными болезнями. Очередной хитрый избирательный ход...😂😂😂 10

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вашингтон (город)

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире