https://ria.ru/20201006/trump-1578333931.html

Трамп пообещал вскоре вернуться к предвыборной кампании

Госпитализированный с коронавирусом президент США Дональд Трамп за несколько минут до предполагаемой выписки пообещал вернуться к участию в предвыборной... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T01:40

2020-10-06T01:40

2020-10-06T01:40

коронавирус covid-19

дональд трамп

москва

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Госпитализированный с коронавирусом президент США Дональд Трамп за несколько минут до предполагаемой выписки пообещал вернуться к участию в предвыборной кампании в скором времени.Трамп попал в больницу с коронавирусом в пятницу и намерен выписаться в понедельник.

москва

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, дональд трамп, москва, сша, в мире