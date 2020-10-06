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Трамп пообещал вскоре вернуться к предвыборной кампании
Госпитализированный с коронавирусом президент США Дональд Трамп за несколько минут до предполагаемой выписки пообещал вернуться к участию в предвыборной... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T01:40
2020-10-06T01:40
коронавирус covid-19
дональд трамп
москва
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Госпитализированный с коронавирусом президент США Дональд Трамп за несколько минут до предполагаемой выписки пообещал вернуться к участию в предвыборной кампании в скором времени.Трамп попал в больницу с коронавирусом в пятницу и намерен выписаться в понедельник.
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сша
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коронавирус covid-19, дональд трамп, москва, сша, в мире

Трамп пообещал вскоре вернуться к предвыборной кампании

01:40 06.10.2020
 
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп направляется в военный госпиталь
Дональд Трамп направляется в военный госпиталь - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© AP Photo / Alex Brandon
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Госпитализированный с коронавирусом президент США Дональд Трамп за несколько минут до предполагаемой выписки пообещал вернуться к участию в предвыборной кампании в скором времени.
"Скоро вернусь к предвыборной кампании!" - написал Трамп в своем аккаунте в Twitter, также обвинив в своем сообщении СМИ в публикации фейковых опросов.
Трамп попал в больницу с коронавирусом в пятницу и намерен выписаться в понедельник.
 
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Коронавирус COVID-19Дональд ТрампМоскваСШАВ мире
 
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