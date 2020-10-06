https://ria.ru/20201006/trump-1578333931.html
Трамп пообещал вскоре вернуться к предвыборной кампании
Госпитализированный с коронавирусом президент США Дональд Трамп за несколько минут до предполагаемой выписки пообещал вернуться к участию в предвыборной... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T01:40
2020-10-06T01:40
2020-10-06T01:40
коронавирус covid-19
дональд трамп
москва
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Госпитализированный с коронавирусом президент США Дональд Трамп за несколько минут до предполагаемой выписки пообещал вернуться к участию в предвыборной кампании в скором времени.Трамп попал в больницу с коронавирусом в пятницу и намерен выписаться в понедельник.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, дональд трамп, москва, сша, в мире