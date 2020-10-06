https://ria.ru/20201006/trast-1578449586.html

Банк "Траст" планирует вернуть ЦБ РФ в 2020 году 74 миллиарда рублей

Банк непрофильных активов "Траст" несмотря на замедление развития экономики вследствие распространения нового коронавируса по-прежнему планирует вернуть ЦБ РФ... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T15:29

2020-10-06T15:29

2020-10-06T15:29

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155954/94/1559549463_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_717b41438502611760b3957f7ac27fed.jpg

<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости/Прайм.</strong> Банк непрофильных активов "<a href="http://ria.ru/organization_TRAST/" target="_blank" data-auto="true">Траст</a>" несмотря на замедление развития экономики вследствие распространения нового коронавируса по-прежнему планирует вернуть <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦБ</a> РФ 74 миллиарда рублей в нынешнем году, сообщил РИА Новости глава банка <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Sokolov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Соколов</a>."Мы пока для себя сохраняем тот бизнес-план, который утвердили в начале года. Нам, конечно, замедление экономики не сыграло на руку — подвинуло часть сделок на четвертый квартал, сделав его операционно перегруженным с точки зрения набора решений, которые надо принять, и сделок, которые надо осуществить... Но пока мы бизнес-план в полном объеме сохраняем. Если мы его выполним, то и объем средств, который был запланирован к возврату Центральному банку, будет в полном объеме перечислен", — ответил он на вопрос, сохраняет ли банк план вернуть ЦБ 74 миллиарда рублей в текущем году.Соколов добавил, что пока бизнес-план с точки зрения объема возврата активов Центральному банку в следующем году не обсуждался.Банк непрофильных активов был создан летом 2018 года через консолидацию "плохих" и непрофильных активов взятых ЦБ на санацию банков для их дальнейшей продажи. В частности, он получил активы Бинбанка, "Рост банка", банка "ФК Открытие", Автовазбанка и часть активов Промсвязьбанка. По итогам прошлого года банк непрофильных активов вернул ЦБ 108 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20201006/bank-1578447661.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости компаний - экономика