https://ria.ru/20201006/tramp-1578528325.html

Трамп отказался от переговоров с демократами по стимулированию экономики

Президент США Дональд Трамп заявил, что прекращает переговоры о стимулировании экономики с демократами в палате представителей. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T22:13

2020-10-06T22:13

2020-10-06T22:14

нэнси пелоси

дональд трамп

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> Дональд Трамп заявил, что прекращает переговоры о стимулировании экономики с демократами в палате представителей."(Спикер) <a href="http://ria.ru/person_Nehnsi_Pelosi/" target="_blank" data-auto="true">Нэнси Пелоси</a> требует 2,4 триллиона долларов для того, чтобы помочь плохо управляемым демократическим штатам с высоким уровнем преступности. Эти деньги никак не связаны с COVID-19. Мы сделали очень щедрое предложение в 1,6 триллиона долларов, и, как обычно, она не ведет переговоры в добросовестной манере. Я отказываюсь от их требований и смотрю в будущее страны", - написал Трамп в <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>."Я распорядился, чтобы мои представители прекратили вести переговоры до периода после выборов. Тогда, сразу после моей победы, мы проведем большой пакет стимулирования, который будет сосредоточен на работающих американцах и малом бизнесе", - добавил <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank">Трамп</a>.По его словам, вместо переговоров республиканцы должны заняться утверждением судьи Верховного суда.

https://ria.ru/20200927/amerika-1577810935.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нэнси пелоси, дональд трамп, сша, в мире