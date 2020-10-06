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Трамп отказался от переговоров с демократами по стимулированию экономики
Президент США Дональд Трамп заявил, что прекращает переговоры о стимулировании экономики с демократами в палате представителей. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T22:13
2020-10-06T22:14
нэнси пелоси
дональд трамп
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> Дональд Трамп заявил, что прекращает переговоры о стимулировании экономики с демократами в палате представителей."(Спикер) <a href="http://ria.ru/person_Nehnsi_Pelosi/" target="_blank" data-auto="true">Нэнси Пелоси</a> требует 2,4 триллиона долларов для того, чтобы помочь плохо управляемым демократическим штатам с высоким уровнем преступности. Эти деньги никак не связаны с COVID-19. Мы сделали очень щедрое предложение в 1,6 триллиона долларов, и, как обычно, она не ведет переговоры в добросовестной манере. Я отказываюсь от их требований и смотрю в будущее страны", - написал Трамп в <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>."Я распорядился, чтобы мои представители прекратили вести переговоры до периода после выборов. Тогда, сразу после моей победы, мы проведем большой пакет стимулирования, который будет сосредоточен на работающих американцах и малом бизнесе", - добавил <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank">Трамп</a>.По его словам, вместо переговоров республиканцы должны заняться утверждением судьи Верховного суда.
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нэнси пелоси, дональд трамп, сша, в мире

Трамп отказался от переговоров с демократами по стимулированию экономики

22:13 06.10.2020 (обновлено: 22:14 06.10.2020)
 
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© AP Photo / Alex Brandon
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что прекращает переговоры о стимулировании экономики с демократами в палате представителей.
"(Спикер) Нэнси Пелоси требует 2,4 триллиона долларов для того, чтобы помочь плохо управляемым демократическим штатам с высоким уровнем преступности. Эти деньги никак не связаны с COVID-19. Мы сделали очень щедрое предложение в 1,6 триллиона долларов, и, как обычно, она не ведет переговоры в добросовестной манере. Я отказываюсь от их требований и смотрю в будущее страны", - написал Трамп в Twitter.
"Я распорядился, чтобы мои представители прекратили вести переговоры до периода после выборов. Тогда, сразу после моей победы, мы проведем большой пакет стимулирования, который будет сосредоточен на работающих американцах и малом бизнесе", - добавил Трамп.
По его словам, вместо переговоров республиканцы должны заняться утверждением судьи Верховного суда.
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Нэнси ПелосиДональд ТрампСШАВ мире
 
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