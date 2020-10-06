https://ria.ru/20201006/tramp-1578512093.html

Врач рассказал о самочувствии Трампа в первый день после выписки

У президента США Дональда Трампа в первый день после выписки не наблюдается симптомов коронавируса, жизненные показатели стабильны, он чувствует себя хорошо,... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T19:47

2020-10-06T19:47

2020-10-06T19:54

дональд трамп

здоровье - общество

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости.</strong> У президента США <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональда Трампа</a> в первый день после выписки не наблюдается симптомов коронавируса, жизненные показатели стабильны, он чувствует себя хорошо, говорится в заявлении его врача Шона Конли, распространенном во вторник Белым домом.Трампа 2 октября госпитализировали с коронавирусом. Выходные он провел в военном госпитале рядом с Вашингтоном, где обычно проходит регулярный медосмотр. В понедельник его выписали, и он вернулся в Белый дом.

https://radiosputnik.ria.ru/20201006/1578478356.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, здоровье - общество, сша, в мире