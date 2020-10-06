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Врач рассказал о самочувствии Трампа в первый день после выписки
У президента США Дональда Трампа в первый день после выписки не наблюдается симптомов коронавируса, жизненные показатели стабильны, он чувствует себя хорошо,... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T19:47
2020-10-06T19:54
дональд трамп
здоровье - общество
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости.</strong> У президента США <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональда Трампа</a> в первый день после выписки не наблюдается симптомов коронавируса, жизненные показатели стабильны, он чувствует себя хорошо, говорится в заявлении его врача Шона Конли, распространенном во вторник Белым домом.Трампа 2 октября госпитализировали с коронавирусом. Выходные он провел в военном госпитале рядом с Вашингтоном, где обычно проходит регулярный медосмотр. В понедельник его выписали, и он вернулся в Белый дом.
https://radiosputnik.ria.ru/20201006/1578478356.html
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дональд трамп, здоровье - общество, сша, в мире

Врач рассказал о самочувствии Трампа в первый день после выписки

19:47 06.10.2020 (обновлено: 19:54 06.10.2020)
 
© AP Photo / Patrick SemanskyДональд Трамп в медицинской маске
Дональд Трамп в медицинской маске - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© AP Photo / Patrick Semansky
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. У президента США Дональда Трампа в первый день после выписки не наблюдается симптомов коронавируса, жизненные показатели стабильны, он чувствует себя хорошо, говорится в заявлении его врача Шона Конли, распространенном во вторник Белым домом.

"Этим утром команда терапевтов президента встретилась с ним в резиденции. Он провел первую ночь отдыха дома, и сегодня не показывает симптомов. Жизненные показатели и физическое обследование остаются стабильными с уровнем амбулаторного насыщения кислородом 95-97%. В целом он продолжает (поправляться) очень хорошо", - говорится в заявлении.

Трампа 2 октября госпитализировали с коронавирусом. Выходные он провел в военном госпитале рядом с Вашингтоном, где обычно проходит регулярный медосмотр. В понедельник его выписали, и он вернулся в Белый дом.
COVID-президент. Дональд Трамп приказал не бояться - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
Вчера, 17:26Акценты
COVID-президент. Дональд Трамп приказал не боятьсяТрампа послушать, получается, не заболеешь – не поправишься. Даже несмотря на то, что у некоторых так не получается, врачи теперь опасаются цепной реакции. Он же сказал, "не бойтесь вируса". И ни слова о медицинской маске.
 
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