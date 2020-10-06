Врач рассказал о самочувствии Трампа в первый день после выписки
19:47 06.10.2020 (обновлено: 19:54 06.10.2020)
© AP Photo / Patrick SemanskyДональд Трамп в медицинской маске
© AP Photo / Patrick Semansky
ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. У президента США Дональда Трампа в первый день после выписки не наблюдается симптомов коронавируса, жизненные показатели стабильны, он чувствует себя хорошо, говорится в заявлении его врача Шона Конли, распространенном во вторник Белым домом.
"Этим утром команда терапевтов президента встретилась с ним в резиденции. Он провел первую ночь отдыха дома, и сегодня не показывает симптомов. Жизненные показатели и физическое обследование остаются стабильными с уровнем амбулаторного насыщения кислородом 95-97%. В целом он продолжает (поправляться) очень хорошо", - говорится в заявлении.
Трампа 2 октября госпитализировали с коронавирусом. Выходные он провел в военном госпитале рядом с Вашингтоном, где обычно проходит регулярный медосмотр. В понедельник его выписали, и он вернулся в Белый дом.