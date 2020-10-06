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Трамп подтвердил готовность участвовать во вторых теледебатах с Байденом
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что намерен принять участие во вторых теледебатах с Байденом 15 октября. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T18:13
2020-10-06T18:13
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости.</strong> Президент США <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональд Трамп</a> подтвердил, что намерен принять участие во вторых теледебатах с <a href="https://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden" target="_blank">Байденом</a> 15 октября."Жду дебатов в четверг вечером 15 октября в Майами. Это будет прекрасно!" - написал он во вторник в своем <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1313489709847531520" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Кроме того, Трамп написал, что чувствует себя прекрасно.Байден ранее заявил, что готов к дебатам с Трампом, если врачи скажут, что это безопасно.Трамп попал в больницу с коронавирусом в пятницу и выписался оттуда в понедельник, вернувшись в Белый дом.
https://ria.ru/20201001/debaty-1578028280.html
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Трамп подтвердил готовность участвовать во вторых теледебатах с Байденом

18:13 06.10.2020
 
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп покидает Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида после лечения от коронавирусной болезни
Президент США Дональд Трамп покидает Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида после лечения от коронавирусной болезни - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© REUTERS / Jonathan Ernst
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ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что намерен принять участие во вторых теледебатах с Байденом 15 октября.
"Жду дебатов в четверг вечером 15 октября в Майами. Это будет прекрасно!" - написал он во вторник в своем Twitter.
Кроме того, Трамп написал, что чувствует себя прекрасно.
Байден ранее заявил, что готов к дебатам с Трампом, если врачи скажут, что это безопасно.
Трамп попал в больницу с коронавирусом в пятницу и выписался оттуда в понедельник, вернувшись в Белый дом.
Телеведущий Владимир Познер на закрытом показе документального фильма Ян Карский. Праведник мира лауреата премии Эмми Славомира Грюнберга в Еврейском музее и центре толерантности в Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
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