https://ria.ru/20201006/tramp-1578492542.html

Трамп подтвердил готовность участвовать во вторых теледебатах с Байденом

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что намерен принять участие во вторых теледебатах с Байденом 15 октября. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T18:13

2020-10-06T18:13

2020-10-06T18:13

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости.</strong> Президент США <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональд Трамп</a> подтвердил, что намерен принять участие во вторых теледебатах с <a href="https://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden" target="_blank">Байденом</a> 15 октября."Жду дебатов в четверг вечером 15 октября в Майами. Это будет прекрасно!" - написал он во вторник в своем <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1313489709847531520" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Кроме того, Трамп написал, что чувствует себя прекрасно.Байден ранее заявил, что готов к дебатам с Трампом, если врачи скажут, что это безопасно.Трамп попал в больницу с коронавирусом в пятницу и выписался оттуда в понедельник, вернувшись в Белый дом.

https://ria.ru/20201001/debaty-1578028280.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире