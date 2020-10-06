https://ria.ru/20201006/torkunov-1578357179.html

РБК: ректор МГИМО Анатолий Торкунов уйдет в отставку

Анатолий Торкунов покинет пост ректора МГИМО, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к МИД России, и федерального чиновника. Издание напомнило, что 26... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T09:42

2020-10-06T09:42

2020-10-06T19:00

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мгимо

рбк (медиагруппа)

анатолий торкунов

россия

общество

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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Torkunov/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Торкунов</a> покинет пост ректора <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_gosudarstvennyjj_institut_mezhdunarodnykh_otnoshenijj/" target="_blank" data-auto="true">МГИМО</a>, сообщает <a href="https://www.rbc.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> со ссылкой на источник, близкий к <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF/" target="_blank">МИД России</a>, и федерального чиновника. Издание напомнило, что 26 августа Торкунову исполнилось 70 лет, что является предельным возрастом для пребывания в должности ректора.В мае этого года был принят закон, по которому максимальный возраст ректоров государственных вузов повысили до 70 лет, а быть главой вуза можно не более трех сроков.Источник РБК отметил, что вносить поправки в законодательство, чтобы продлить полномочия Торкунова, не планируется. Кроме того, при достижении возраста в 70 лет ректор вуза может работать в качестве исполняющего обязанности, а ограничений по времени в таком случае нет. Однако ни один ректор не будет долго занимать свой пост в таком статусе, считает собеседник издания.Проректор МГИМО Артем Мальгин отметил, что ректор продолжает исполнять свои обязанности на основании приказа министра иностранных дел.Источник РБК также предположил, что после отставки Торкунов вряд ли покинет МГИМО — он может занять почетную должность президента вуза. По его словам, в таких случаях нужен переходный период, так как "вуз ассоциируется с определенным человеком". РБК также уточняет, что в уставе МГИМО говорится о возможности введения должности президента.Торкунов закончил факультет международных отношений МГИМО в 1972 году. Через два года его назначили помощником ректора, а в 1986-м был избран деканом факультета международных отношений МГИМО. В 1989 году Торкунова назначили первым проректором, а в 1992 году его избрали ректором МГИМО. Его переизбирали пять раз: в 1997, 2002, 2007, 2012 и 2017 годах.

https://ria.ru/20191014/1559666541.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мгимо, рбк (медиагруппа), анатолий торкунов, россия, общество